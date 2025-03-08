永豐銀董座：合併京城銀人員互補 需要更多同仁加入

永豐銀行董事長曹為實今日出席台大校園徵才活動時表示，在併購議題著墨很久，此次與京城銀（2809）是互補性高的合併案，其實需要很多同仁加入，因為雙方不只區域互補，更重要是人員互補，業務上有很多互補性，歡迎新進同仁加入。而整體金融界是多變世代，人員需求愈趨多元化。

永豐金（2890）校園徵才活動展開，於8日參與台灣大學校園徵才博覽會。今年預計徵才1,800人，包括永豐金控「Turing Plan AI」頂尖AI人才、永豐銀行策略人才MA／PA、永豐金證券MA，以及法人金融、數位金融、資訊、AI科技等相關專業菁英。

曹為實親臨椰林大道的徵才活動，與年輕學子面對面交流。隨著AI高速發展，永豐金控今年度將招募「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」兩大專才，藉由AI專案與創新實現，驅動高效產能，引領金融科技發展。此計畫共兩年，保障年薪百萬，並以AI模型、相關應用系統等技術做為核心。計畫開展以來，根據業務需求建置多種AI模型、大幅降低人工作業時間，以科技提升金融服務，應徵條件為國內外碩士(含)以上學歷畢業，工作經驗2年以內者，電機/資工/統計/機械/數學/資管相關系所為佳。

永豐金旗下子公司永豐銀行策略人才計畫(MA/PA)，也是培植關鍵人才重要一環，今年將聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才，並持續招募二大類策略人才，MA國內外碩士(含)以上學歷畢業，並可依個人志願選擇法人金融、零售金融、財富金融、數位金融、風險管理、資訊科技、數位科技及經營企劃等八大領域；PA則鎖定國內外優秀學士，著重行銷企劃、數位規劃、資訊專才與數據分析四大專業，兩者皆不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆可報名投遞。

永豐金證券今年預計招募「策略人才MA」、「新科技資訊人員」以及「暑期實習生」，其中MA計畫今年邁向第五屆，以專注培養策略幕僚為計畫核心，計畫開展以來成果豐碩，已有多位擔任公司重要策略專案幕僚或PM，協助優化公司流程、創造多元價值與商機，現場同學熱烈詢問。

永豐金證券表示，隨著業務發展，此次MA招募「數位金融創新專家」、「國際法人業務推動者」、「通路營運策略關鍵人才」、「智能科技整合領航者」及「衍生性商品模型開發者」五個組別，提供兩年深度專業培訓，並保證培訓期間百萬年薪，培養宏觀策略思維，儲備具即戰力的金融創新策略幕僚關鍵人才。應徵條件為碩士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗者、TOEIC 750分以上(或同等英文檢定成績)，不限系所，歡迎多元領域優秀人才加入。