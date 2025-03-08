搶攻未來金融新星！富邦金控擴大招募6700位人才

富邦金控（2881）經營績效卓越，2024年稅後淨利首度突破1,500億元，並連續16年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王。因應業務成長持續擴大徵才，8日金控及各子公司主管、同仁前進臺大校園徵才博覽會，為青年學子及求職者提供職缺諮詢。今年富邦金控及各子公司聯合招募6,700名人才，其中，儲備幹部計畫（Management Associate Program）招募範疇涵蓋九家公司、六大領域、28個組別，為業界招募範圍最寬廣、需求最多元，同時富邦也持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，歡迎各領域優秀人才把握機會，與富邦攜手邁向「亞洲一流金融機構」。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造友善幸福的職場環境。公司提供各項優於法令規定的福利措施來照護同仁及家庭，如：每胎新生兒10萬元補助、6歲以下子女每年2.4萬元育兒補助、十周有薪產假、八天產檢假、八天陪產檢及陪產假等。此外，更提供員工持股信託制度，參與的員工可依職等與公司100%

相對提撥的金額購買富邦金控股票，2025年並全面升級，增設職等級距並調增各級距提撥金額；目前約有近九成的同仁都參加持股信託，同時成為公司的股東，共享經營成果。

韓蔚廷也指出，備受關注的富邦MA計畫今年正式邁入第21一期，延續「What’s your hashtag?」的招募主軸，不限科系背景，期待多元人才加入富邦大家庭。富邦MA計畫提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，藉由計畫初始1.5個月的共同培訓期，幫助潛力人才奠定金融專業基礎，更建立跨公司的同梯情誼。

超過20年的累積，富邦MA計畫展現兩大培育成果：第一，豐沛的海外歷練機會，呼應「成為亞洲一流的金融機構」的願景，富邦MA共同參與亞洲國際金融市場的發展，已有多位外派至新加坡、中國大陸/香港、越南及韓國等地，近年多名台北富邦銀行MA於培訓計畫後即外派至海外分行，負責法人客群與產品、金融交易與行銷、財富管理等業務。第二，寬廣多元的職涯舞台，提供富邦MA在策略規劃、中後台產品設計到前線業務開發等不同職位調動，或在不同公司歷練的機會，例如：銀行MA調動至證券擔任金融交易人員、產險MA調動至人壽擔任數位發展與企劃、金控MA調動至銀行擔任企業理財專案經理等，滿足新世代MA挑戰自我與探索職涯多元發展的需求。

2025年富邦MA計畫職缺涵括六大領域，包含法人業務、投資研究與交易、數據科學、數位金融、經營管理、金融商品等，今日富邦MA學長姊也出席臺大校園徵才博覽會與青年學子互動，深度介紹各組MA職缺與未來發展重點。

(1) 儲備法人業務人才：台北富邦銀行、富邦證券與富邦期貨均有需求。著重培養具產業分析能力、國際視野與外資業務與交易的金融人才，部分職缺並有機會派駐海外。

(2) 投資研究與交易人才：人才需求公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信與富邦投顧。其中人壽首次招募國外REIT個股研究人才，專注海外不動產投資研究；富邦投信為業界少數培育新鮮人且提供MA職缺的投信公司，以培育具備完整投資配置概念的基金經理人或專業研究員為目標。

(3) 數據科學人才：為近年徵才熱門領域，富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦證券均有需求，積極招募具備大數據分析與AI技術的人才，以強化市場行銷、風險管理與營運效能。

(4) 數位金融人才：富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦期貨均有招募需求，重點聚焦於創新科技應用，涵蓋金融科技、數位行銷與跨通路經營，提供新興數位金融人才廣闊的發展空間

(5) 經營管理人才：擴大招募，富邦金控、富邦人壽、富邦證券、富邦產險及海外事業等將持續培育經營管理人才，著重於策略發展、規劃及績效管理、綜合保險經營等，並透過跨單位輪調，培育全方位經營管理人才。

(6) 金融商品人才：台北富邦銀行及富邦證券積極募集金融商品人才，銀行對商品設計與行銷專才需求增加、證券則期待具經紀與財管商品業務推展與策略規劃能力的全方面商品人才。

富邦MA計畫採線上履歷收件自即日起至3月31日，招募大學以上，不限科系背景者，甄選流程包括履歷篩選、團體面談、領導力潛質評鑑/專題簡報、各公司高階主管面談等階段，最後將由金控高階主管親自面談，遴選出富邦重要的優秀潛力儲備幹部。有關富邦金控MA、一般職缺、暑期或學期間實習相關徵才資訊，歡迎關注「富邦金控-人才招募-焦點職缺與查詢」；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團，隨時掌握富邦MA與其他職缺招募的最新動態。