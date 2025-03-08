玉山前進台大校園徵才博覽會 MA 首年年薪達百萬

為延攬優秀年輕學子，玉山金控8日參與台大校園徵才博覽會，宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。總經理陳茂欽與優秀的台大學長姊也在徵才現場與同學們面對面互動、分享進入玉山後的職涯歷練與海內外學習，並交流職涯的想法，讓同學們深入了解金融業的發展前景與職涯機會。

陳茂欽表示，人才是先行指標、也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實的人才庫是重要的基礎工程。因應亞洲布局、高端客群經營、金融科技創新、綠色永續發展的發展策略，2025年玉山預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員，其中包括50位儲備幹部計畫的未來關鍵人才。

儲備幹部是玉山培育關鍵人才的重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪７萬元，通過考核者，首年年薪可達百萬，是一個充滿高度挑戰與成長的舞台。計畫分為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）三大類。依據業務發展，MA設有「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，在法人金融、零售銀行、私人銀行等領域進行完整歷練及跨域發展；TA則分為「Capital Market」、「Trading & Sales」及「Quant」三大組別，聚焦財金交易領域，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA設有「Fintech」、「AI-Big Data」以及」Information Security」三個組別，著重科技領域人才，結合資訊技術專業及專案管理能力的養成，打造雙軌發展的π型人才。

玉山始終相信，人才是企業永續發展的關鍵，系統性地進行人才培育與布局，延攬並培育更多優秀人才，透過完整培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，建立兼具廣度與深度的國際視野，創造豐富的多元職涯發展未來。誠摯邀請有理想、有熱情的志同道合的夥伴加入玉山，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才。