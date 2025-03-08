高麗雪：中信有野心不斷成長 會藉合併更快提高市場聲量

金融機構近期吹起整併風，而中信金（2891）向來擅長併購，中信金控總經理高麗雪今表示，她在中信30年也看到產業蓬勃發展，中信在金融業很有野心並不斷成長，一直以來希望自我有機成長自立自強之外，不論在銀行、保險、證券或投信等藉由合併方式更快提高市場聲量，當然有任何案子都會考慮。

中信金控8日舉辦台大校園徵才博覽會，高麗雪會後受訪表示，中信在東南亞基盤大，包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及泰國，需要很多人才，這些國家一直在擴充，而其他據點會持續增加。中信銀行配合業務與海外布局策略，法人金融部分持續開辦「國際法金業務菁英計畫（IRM）」，針對有特殊語言能力的同學前期培訓基本金融知識之後，輪調到海外。

談到美國投資，她說，中信在美國有20多年發展且穩健成長，有一子行、東西岸皆有分行，現在則對於西岸和中部亞利桑那、德州布局多，會先設辦事處支撐當地需求，再看後續發展設立分行，因為中信比較靈活有子行和分行，子行直接由當地主管機關同意就可以設立分支機構。

高麗雪分享她加入中信第二個職務就輪調到海外，近幾年隨著台商到印度投資愈來愈多，現在已經有兩個分行，目前正於古吉拉特邦金融特區申設一個分行，該特區類似境外免稅區域。

她提到，中信銀海外獲利占比三成以上。中信海外成長特別好，但也真正服務客戶到海外，這些企業在台灣借錢容易，但到海外，例如日本是一個很保守的國家，沒在當地住半年很難開立銀行戶頭，台積電（2330）到日本設廠如果員工沒辦法開戶就無法拿到薪水，中信子行協助他們開戶或貸款購屋，東京之星子行可以做房貸、扣水電費等業務。重點是隨著客戶到需要的地方和客戶一起成長。