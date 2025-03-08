強大 x 共好元大金控 MA 招募 培訓輔導架構健全

元大金控旗下業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理等領域，今年預計招募「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資交易」四大類組，共30至50名MA（儲備幹部），金控總經理翁健率集團高階主管8日前往臺大校園徵才博覽會與學子交流，廣邀充滿潛力與熱情的新世代人才加入，共同創造金融服務新價值。

「強大是我們的習慣，共好是我們的態度」，元大金控企業制度完整、培訓輔導架構健全，MA計畫以「培訓嚴謹、能見度高」聞名，為期2年半，前半年由金控功能長親自督導，各子公司部門主管傳授金融實務經驗，協助MA加速養成專業經理人思維、建立對金融體系的宏觀視野，完成前半年培訓後，再根據MA個人興趣、專長和培訓期間的表現，分配至適合的部門，執行跨域專案任務，培育管理職能，厚植專業能力，並擁有廣闊的發展空間及晉升機會。

迎接跨界人才整合的時代，元大金控積極招募各專業領域的優秀人才，透過MA計畫的訓練，即使所學非財務金融相關，亦能加速培養專業經理人思維，增強金融專業實力。在校園徵才活動中，元大金控子公司高階主管分享投資心得及財經觀點，解答同學對金融業的疑問，現場互動熱烈，活動吸引眾多同學參與，充分展現年輕世代對於金融投資的高度關注。MA學長姐也分享應徵技巧、職涯發展與心路歷程，鼓勵同學勇於挑戰、突破自我。

元大金控重視員工的工作與生活平衡，倡導永續健康的職場文化與生活，以健全的企業制度及暢通的升遷管道育才、用才及留才，歡迎具財經市場敏感度、擅長以邏輯分析解決問題，並擁有良好溝通協調與學習能力的菁英人才，參與嚴謹而扎實的MA育才計畫，共同邁向永續金融的未來。

招募資訊：2025 MA官網網址：https://hr.yuanta.com/ma/

2025 MA履歷投遞：https://hr.yuanta.com/JOB/