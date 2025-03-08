金龍海嘯威力多大？新增房貸一季狂減1.5萬戶

根據聯徵中心最新資料顯示，去年第4季全國房貸件數剩下4.57萬件，較第3季減少約1.5萬件、約25%申請房貸金額則是連三季突破千萬元，但未再創新高。

不過受到央行管控房貸影響，整體房貸市場資金偏緊且銀行也以價制量，平均的房貸利率2.28%則是寫下聯徵揭露資料以來的單季新高，也是金融海嘯後的房貸利率新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第3季因為許多銀行的放款水位飆高，再加上央行第七波的選擇性信用管制措施上路，整體銀行房貸資金開始吃緊，加上央行也調高存準率，銀行開始陸續拉高房貸利率水準，因此統計發現去年第4季的房貸平均利率持續攀升，已經拉高到2.28%，寫下2009年以來單季新高。

聯徵中心統計顯示，去年第2季與第3季房貸的新增樣本數量都超過6萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增，不過第4季的房貸新增樣本剩下4.57萬件，量縮達25%，平均房價也從上季的1437萬元，減少至1393萬元，但購屋的建物面積也少了0.6坪，至於房貸利率則持續攀升，去年第4季的房貸利率2.28%則是寫下2009年以來的單季新高。

至於平均房貸部份，已經連續三季國人新增房貸平均金額都達到千萬元，主要還是因為房價快速走揚，國人只能拉長房貸年限，想辦法多申請一些房貸金額，而千萬房貸也符合新青安的貸款條件。