新契約保費628億業界第四 安聯人壽今年力拚前三

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安聯人壽總經理羅偉睿表示，台灣是安聯人壽在亞洲最重要的市場，去年做到業界第四，今年希望衝上前三名。圖/仝澤蓉攝影
安聯人壽總經理羅偉睿表示，台灣是安聯人壽在亞洲最重要的市場，去年做到業界第四，今年希望衝上前三名。圖/仝澤蓉攝影

根據壽險公會統計，安聯人壽2024年投資型保險商品總保費收入以17.7%之市占率，較去年同期成長38.2%；整體初年度保費則以逾新台幣682.85億元，排名業界第四，占全壽險業初年度保費的8.1%，並較去年同期成長42.2%，連續5年穩居在台第一大外資壽險公司地位。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，不像保險滲透度較低的印尼市場，成長空間還很大，台灣保險市場和東北亞類似，滲透度較高，但是消費者買了多張保單，卻可能仍缺乏應有的保障。

因此他認為，在台灣經營保險業務要做出市場區隔，安聯要做的是，「賣對的商品給對的人」，並希望整體保險業務在今年能挑戰前三名。

今年是安聯人壽成立30周年，為持續擴大業務服務，兌現深耕台灣壽險市場的承諾，2025年安聯人壽將延續多元化的通路經營和商品策略，全力推動業務發展，並持續專注金融科技研發，升級數位系統2.0。

羅偉睿表示，安聯將致力於多元化的通路發展，在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖；在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。此外，受益於美國聯準會降息，投資型保單銷售回溫；為了滿足銀行客戶對保險商品的需求，安聯將持續開發多元化商品，提供客戶完整且周全的壽險保障。

保費 保險 壽險公司

延伸閱讀

0050再來006208…那市值型規模第三大是誰？00922特點在於配置均衡

健保滿意度近9成 重病自費卻成民眾痛點

美元保單春燕歸來 去年全年新契約保費年增22％

健保30年陷困境 醫改會：政府不應用不漲保費取悅民眾

相關新聞

去年第4季房貸數量季減25%、房貸利率攀2.28% 創16年來單季新高

據聯徵中心最新資料，去年第2季與第3季房貸的新增樣本數量都超過6萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增；惟因銀行不動產放款...

全國女性房貸首度突破千萬 這4都女性壓力最大

據聯徵中心最新數據，2024年第3季全國女性平均房貸金額首次突破1,000萬元，其中台北市女性申貸總額最高，達1,790...

彰銀董座胡光華揭願景 成為亞太優質國際金融好夥伴

彰化銀行（2801）今天召開114年度全行行務會議，由董事長胡光華主持，總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，藉此交換經營心...

群益證榮獲最佳券商獎及高齡友善獎 連續11年獲獎深受客戶肯定

群益金鼎證券（6005）長期專注提供客戶優質服務，在最新揭曉的2025卓越證券評比中，榮獲非金控類「最佳券商獎」及「最佳...

永豐金證券榮獲2025卓越證券評比兩大殊榮

深耕財富管理、數位創新，永豐金證券發展兩大核心策略成果豐碩，從小資存股、高端客戶理財、到家族傳承信託，運用數位科技打造高...

保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

市場傳出外商保德信投信擬撤出台灣，中信金（2891）、玉山金（2884）有意購買，對此，兩家金控均表示對於傳聞不予評論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。