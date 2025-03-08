新契約保費628億業界第四 安聯人壽今年力拚前三

根據壽險公會統計，安聯人壽2024年投資型保險商品總保費收入以17.7%之市占率，較去年同期成長38.2%；整體初年度保費則以逾新台幣682.85億元，排名業界第四，占全壽險業初年度保費的8.1%，並較去年同期成長42.2%，連續5年穩居在台第一大外資壽險公司地位。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，不像保險滲透度較低的印尼市場，成長空間還很大，台灣保險市場和東北亞類似，滲透度較高，但是消費者買了多張保單，卻可能仍缺乏應有的保障。

因此他認為，在台灣經營保險業務要做出市場區隔，安聯要做的是，「賣對的商品給對的人」，並希望整體保險業務在今年能挑戰前三名。

今年是安聯人壽成立30周年，為持續擴大業務服務，兌現深耕台灣壽險市場的承諾，2025年安聯人壽將延續多元化的通路經營和商品策略，全力推動業務發展，並持續專注金融科技研發，升級數位系統2.0。

羅偉睿表示，安聯將致力於多元化的通路發展，在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖；在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。此外，受益於美國聯準會降息，投資型保單銷售回溫；為了滿足銀行客戶對保險商品的需求，安聯將持續開發多元化商品，提供客戶完整且周全的壽險保障。