去年Q4房貸利率 金融海嘯後新高

據聯徵中心資料顯示，去年第四季全國房貸件數剩四點五七萬件、季減達百分之二十五，申請房貸金額則是連三季突破千萬元，但未再創新高；不過因央行管控房貸，銀行以價制量，讓單季房貸利率達百分之二點二八，不僅創資料揭露以來的單季新高，更是金融海嘯後的房貸利率新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第三季因許多銀行放款水位飆高，再加上央行第七波的選擇性信用管制措施上路，整體銀行房貸資金吃緊，加上央行同步調高存準率，讓銀行陸續拉高房貸利率水準因應政策和市況，以致推升去年第四季的房貸平均利率持續攀升，並來到百分之二點二八，創二○○九年以來單季新高。

隨著房價攀升，民眾購屋面積縮水，去年第四季購屋的建物面積也較前季少了○點六坪、面積約達四十二點三五坪。