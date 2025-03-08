上海銀上月每股賺0.63元

銀行股自結2025年2月獲利，由於2月營業天數減少影響利息收益，因此不少銀行的2月獲利不如前月表現，但累計獲利仍穩健成長，僅京城銀2月因企金個案提列呆帳影響當月虧損，導致獲利衰退。

公股行庫彰銀2025年2月稅後純益13.49億元，比前月微幅成長，累計前兩月稅後純益26.9億元，每股稅後純益（EPS）0.24元。彰銀表示，儘管去年初有高鐵一次性手續費收益認列，墊高基期，及2月營業天數減少影響利息收益，但是2月在存放款、手收等本業成長下，2月獲利與累計獲利均穩健成長。

台企銀2月稅後純益8.38億元，較前月下滑，主因營業天數影響利息收益，累計前兩月稅後純益20.37億元，較去年同期成長4.1%，累計EPS為0.22元。

上海商銀（5876）2月稅後純益13.48億元，累計稅後純益30.58億元，年增9.5%， EPS 為0.63元，EPS穩居上市銀行股之冠，本業放款、財富管理等各項業務動能強勁，推升獲利帶動相關手續費等收益增長。

高雄銀2月稅後純益0.75億元，累計稅後純益1.64億元，EPS為0.09元，累計稅後純益較去年同期大幅成長45%，主因本業放款業務大幅成長帶動利息與手續費收益成長挹注。

京城銀2月自結單月稅後淨損1.58億元，累計前兩月稅後純益縮水至2.49億元，比去年同期衰退81.5%，EPS為0.22元。

京城銀先前公告，自行結算2月出現單月稅後虧損1.58億元，單月每股虧損0.24元，公司特別澄清，主要是因為打呆9億元所致，只是一次性提列，3月就會回歸正常；累計前兩月獲利2.49億元，比去年同期衰退81.5%，每股稅後純益（EPS）為0.22元。