快訊

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

上海銀上月每股賺0.63元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
上海商銀。聯合報系資料照
上海商銀。聯合報系資料照

銀行股自結2025年2月獲利，由於2月營業天數減少影響利息收益，因此不少銀行的2月獲利不如前月表現，但累計獲利仍穩健成長，僅京城銀2月因企金個案提列呆帳影響當月虧損，導致獲利衰退。

公股行庫彰銀2025年2月稅後純益13.49億元，比前月微幅成長，累計前兩月稅後純益26.9億元，每股稅後純益（EPS）0.24元。彰銀表示，儘管去年初有高鐵一次性手續費收益認列，墊高基期，及2月營業天數減少影響利息收益，但是2月在存放款、手收等本業成長下，2月獲利與累計獲利均穩健成長。

台企銀2月稅後純益8.38億元，較前月下滑，主因營業天數影響利息收益，累計前兩月稅後純益20.37億元，較去年同期成長4.1%，累計EPS為0.22元。

上海商銀（5876）2月稅後純益13.48億元，累計稅後純益30.58億元，年增9.5%， EPS 為0.63元，EPS穩居上市銀行股之冠，本業放款、財富管理等各項業務動能強勁，推升獲利帶動相關手續費等收益增長。

高雄銀2月稅後純益0.75億元，累計稅後純益1.64億元，EPS為0.09元，累計稅後純益較去年同期大幅成長45%，主因本業放款業務大幅成長帶動利息與手續費收益成長挹注。

京城銀2月自結單月稅後淨損1.58億元，累計前兩月稅後純益縮水至2.49億元，比去年同期衰退81.5%，EPS為0.22元。

京城銀先前公告，自行結算2月出現單月稅後虧損1.58億元，單月每股虧損0.24元，公司特別澄清，主要是因為打呆9億元所致，只是一次性提列，3月就會回歸正常；累計前兩月獲利2.49億元，比去年同期衰退81.5%，每股稅後純益（EPS）為0.22元。

EPS 京城銀

延伸閱讀

合庫金前二月賺31億EPS 0.20元 主要子公司均成長

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

旭隼去年EPS 48.13元 現金股利41元加資本公積配2元寫歷史次高

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

相關新聞

去年Q4房貸利率 金融海嘯後新高

據聯徵中心資料顯示，去年第四季全國房貸件數剩四點五七萬件、季減達百分之二十五，申請房貸金額則是連三季突破千萬元，但未再創...

12家金控前兩月獲利減4.8% 中信金EPS暫居第一

12家上市金控昨（7）日公布2025年前兩月獲利，受到部分金控獲利衰退影響，12家金控合計2月獲利246.4億元，較前月...

上海銀上月每股賺0.63元

銀行股自結2025年2月獲利，由於2月營業天數減少影響利息收益，因此不少銀行的2月獲利不如前月表現，但累計獲利仍穩健成長...

去年第4季房貸數量季減25%、房貸利率攀2.28% 創16年來單季新高

據聯徵中心最新資料，去年第2季與第3季房貸的新增樣本數量都超過6萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增；惟因銀行不動產放款...

全國女性房貸首度突破千萬 這4都女性壓力最大

據聯徵中心最新數據，2024年第3季全國女性平均房貸金額首次突破1,000萬元，其中台北市女性申貸總額最高，達1,790...

彰銀董座胡光華揭願景 成為亞太優質國際金融好夥伴

彰化銀行（2801）今天召開114年度全行行務會議，由董事長胡光華主持，總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，藉此交換經營心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。