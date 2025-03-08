12家金控前兩月獲利減4.8% 中信金EPS暫居第一

12家上市金控昨（7）日公布2025年前兩月獲利，受到部分金控獲利衰退影響，12家金控合計2月獲利246.4億元，較前月與去年同月均衰退；累計前兩月12家金控合計獲利527.2億元，年減逾4.8%。

每股稅後純益（EPS）以中信金（2891）0.6元暫居第一，凱基、兆豐、永豐三家金控EPS同為0.42元居次，新光金則是連兩月虧損。

上市金控2025年2月獲利

中信金2月自結稅後純益49.1億元，月減28%，受子公司台灣人壽因美元匯率波動影響認列較高匯兌損失致單月稅後純益4.6億元，較上月及去年同期大幅衰退；累計前二月稅後純益117.3億元，年減12%，EPS為0.6元。子公司中信銀行2月雖受到小月影響，但存放款基盤及淨利差持續擴大，加上財富管理動能維持強勁，單月稅後純益42.3億元，仍較前月成長5%，累計前兩月稅後純益82.58億元，年成長10%。

凱基金控2月稅後純益34.62億元，前兩月獲利71.18億元，創歷來同期新高，年成長約27%，EPS為0.42元。凱基金控指出，2月資本市場走勢偏弱，但成交量能較1月成長，凱基人壽2月保單銷售動能強勁，並掌握市場波動操作積極實現資本利得，使得2月獲利為26.6億元，累計前兩月獲利50.01億元，年成長66%，推升凱基金獲利創同期新高。

兆豐金2月獲利30.23億元，較前月略減，累計前兩月獲利62.4億元，年減18.5%，EPS為0.42元。永豐金2月自結稅後純益24.42億元，較上月減少15.9%，累計前兩月稅後純益53.45億元，續創歷史同期新高，年成長21.4%，EPS 0.42元。

元大金2月稅後純益25.1億元，累計稅後純益51.1億元，年減5%，EPS為0.4元，旗下元大證券受惠台股2月日均量增加，帶動證券經紀手收，單月稅後純益13.9億元，月增8%，累計獲利26.7億元，元大人壽2月受惠經常性收益提升及實現資本利得，當月稅後純益1.02億元，較1月大增4倍多，累計獲利1.21億元。

第一金2月自結獲利24.05億元，月減5.5%，累計稅後純益49.49億元，年增5.9%，EPS為0.35元。華南金2月單月稅後純益16.98億元，前兩月稅後純益36.76億元，年增3.34%，EPS為0.27元。

台新金2月自結稅後純益20.1億元創歷年同月高，月增26%，主因證券子公司大幅成長1.6倍，累計稅後純益36億元為同期次高，EPS為0.25元。

新光金2月稅後淨損23.5億元，前二月虧42.2億元，每股稅後虧0.24元，主因子公司新光人壽2月虧31.3億元較上月擴大。新光金表示，因新壽採用外匯價格變動準備金新制，匯兌利益均全數提存外準金，無法挹注獲利。