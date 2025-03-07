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去年第4季房貸數量季減25%、房貸利率攀2.28% 創16年來單季新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

據聯徵中心最新資料，去年第2季與第3季房貸的新增樣本數量都超過6萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增；惟因銀行不動產放款水位過高，讓央行調控不動產放款水位降低，讓去年第4季銀行房貸新增樣本降至4.57萬件、較上季量縮達25%，平均房屋貸款總價也從去年第3季1,437萬元、減少至第4季1,393萬元。

另外，隨著房價攀升，民眾購屋面積縮水，去年第4季購屋的建物面積也較前季少了0.6坪、面積約達42.35坪(約140平方公尺)；至於房貸利率則持續攀升，去年第4季房貸利率達2.28%，創2009年以來的單季新高。

至於平均房貸部分，資料顯示，國人已連三季新增房貸平均總金額達千萬元；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於房價快速走揚，不僅國人購屋面積縮小，且以拉長房貸年限，以及想辦法多申請一些房貸金額，緩解購屋壓力，而這也是新青安房貸獲得自住客共鳴的原因。

房價 新青安房貸

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