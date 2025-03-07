安聯人壽Q2開辦刷臉投保 目標今年成為市場總保費收入第三強
外商安聯人壽今日在新春記者會上指出，上周已收到金管會核准函，將在第二季開辦「刷臉投保」，可讓客戶至多只需要一次簽名，就能完成投保，此外，安聯也將進一步進行免體檢的「智能核保」。
安聯人壽總經理羅偉睿指出，2024年安聯人壽新契約保費收入為台灣市場上第四強，今年將以第三名為目標，更以15.6%市占率蟬聯外資壽險公司投資型保單第一名。
羅偉睿也表示，他曾在日本與韓國二個亞洲國家工作，台灣民眾買的人壽保單已相當多，台灣保險市場也已排名全球第10大，保險滲透度已相當高。他也指出，台灣保險市場不像印尼等其他新興國家有更大的成長空間，但台灣民眾也隨著經濟發展而累積更多的財富，因此，也會有更多的保險需求，例如，高資產客群仍有增加購買保險的空間。
羅偉睿也透露，安聯人壽正研議推出針對35至55歲或60歲女性的癌症險，將會去檢視安聯人壽位於該年紀範圍，或是這兩年已有體檢紀錄的女性客群，這時就會向其推薦專屬的癌症險。
關於徵才，安聯人壽業務長劉育群表示，今年目標為招募1400名新進人員，預計年底在5500至5600人，目前為5400人左右，淨增大約100至200人左右。
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