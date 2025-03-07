安聯人壽新總座羅偉睿喊深耕台灣 拚新契約保費進前三

今年為安聯人壽成立30周年，經過與策略合作夥伴的緊密協作和業務版圖的擴展，安聯人壽開年繳出亮眼成績單，2025年1月不僅新契約保費穩居市場前四大，更以15.6%的市佔率，蟬聯外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費第一名，2024年整體新契約保費也以逾新台幣682.85億元，排名業界第四，安聯人壽新任總經理羅偉睿7日表示，將透過三個核心策略支柱持續深耕台灣，力拚今年新契約保費能成長至業界第三名。

根據壽險公會統計，安聯人壽2024年投資型保險商品總保費收入以17.7%之市占率，較去年同期成長38.2%，維持台灣投資型保險商品領導品牌地位；整體新契約保費以逾新台幣682.85億元，排名業界第4，占全壽險業新契約保費的8.1%，並較去年同期成長42.2%，連續五年蟬聯在台第一大外資壽險公司。

2025年1月投資型保險總保費收入達59億元，穩居外資壽險公司第一；在總體新契約保費部分，以逾新台幣65億元，排名業界第4，占全壽險業總新契約保費的7.3%，較去年同期成長2.6％。

羅偉睿（Joos Louwerier）表示，台灣是安聯集團在亞洲最大的市場，且保險滲透度高是全球第十大保險市場，安聯人壽在台灣致力於將「對的商品要給對的客戶」，仍看好台灣保險市場的發展潛力。對於今年保費目標，他則表示，要實現新契約保費雙位數成長，力拚今年新契約保費能成長至業界第三名。

羅偉睿指出，安聯人壽將透過三個核心策略支柱穩定成長，第一個支柱是多元化的通路發展，分別為業務通路、銀保通路、經代通路，在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖；在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。

第二個支柱是開發多元化商品，為投資型、利變型、保障型，提供客戶完整且周全的壽險保障。第三個支柱是三大原則，分別為重視體驗、創造價值成長以及數位化，其中在數位化部分，他的目標是將一切的服務都做到百分之百的數位化，且安聯人壽也在近日成為繼富邦人壽之後，台灣第二家加入FinTech協會的壽險公司。安聯人壽藉由以上策略持續深耕台灣，準備好面對未來的挑戰。

在提升客戶體驗方面，安聯人壽營運長陳俊宏表示，今年將升級安聯數位生態系統2.0，推出全新數位服務「智能核保系統」。該系統不僅提升核保流程的效率、便利性和透明度，還在醫療報告評估方面節省了超過一半的時間。最重要的是，系統設計以公平和客戶利益為核心，為客戶打造更優質和無縫的投保體驗。

此外，安聯人壽在業務版圖的拓展上也取得了顯著成果，安聯人壽業務長劉育群指出，去年安聯的業務團隊每月平均都有穩定的成長，業務員登錄人數增加了180人，不僅成為去年以來業界人力增長最快速的壽險公司前五名，更穩居國內業務員部隊最龐大的外商壽險公司。今年，透過系列「百萬領袖創業計畫」、「39+企業家俱樂部」及「安聯創業家創業基地」等徵才及培訓計畫，目標新進人員達1400位，總業務員人數達5500~5600人，進一步擴大業務服務版圖。