彰銀董座胡光華揭願景 成為亞太優質國際金融好夥伴

彰化銀行（2801）今天召開114年度全行行務會議，由董事長胡光華主持，總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，藉此交換經營心得，進行經驗傳承，同時集思廣益，策勵年度營運大計。

董事長胡光華致詞時表示，彰銀制定決勝關鍵願景為「亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」，期許所有經理人堅守初心，以客戶為核心，勇於創新、穩健經營，並持續提升競爭力，在這個變革的時代，必能脫穎而出，共同締造更加輝煌的第三個甲子年。

胡光華特別指出，彰銀的短期核心業務發展，將著重在財富管理、聯貸、OBU及海外授信、拓展授信新戶與資金操作等五大核心，在營運策略、管理與政策面秉持「SMART S（Strengthening強化及Shareholder股東）、M（Marketing行銷及Market Driven市場驅動）、A（AI人工智慧及Automation自動化）、R（Resilience韌性）、T（Training教育訓練）」與「ABCDE：A（Action行動及Accountability當責）、B（Better優化）、C（Compliance法令遵循及Customer客戶）、D（Three Lines of Defense三道防線）、E（ESG永續金融）」雙原則，作為努力方向；中長期目標則以國際化、數位創新、永續金融為核心，提供優質客戶服務，精進風險管理，建立亞太具競爭力的金融品牌。

彰銀表示，今年行務會議的主軸為「百廿傳承、再創巔峰」，會中特別提出企個金授信、財富管理及數位金融業務的推展重點與營運策略，並安排年度績優分行進行經驗傳承與創意分享，期望各單位興起見賢思齊的決心，不論在推展金融商品、財富管理，都能發揮更多創意，為銀行帶來優異的業績表現。

近來彰銀在胡光華董事長及周朝崇總經理的帶領下，獲利能力表現亮眼，業務成長動能強健，更接連榮獲第二屆永續金融評鑑、入選道瓊領先指數之世界指數及新興市場指數成分股及獲CDP問卷氣候變遷領導A級肯定，展現彰銀永續領航韌性與競爭力。