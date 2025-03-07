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群益證榮獲最佳券商獎及高齡友善獎 連續11年獲獎深受客戶肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券獨立董事由左至右分別為林蒼祥(左三)、 許嘉棟(左四)、李伸一(右四)親至分公司視察並體驗友善金融服務，確保群益公平待客的友善作為。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券獨立董事由左至右分別為林蒼祥(左三)、 許嘉棟(左四)、李伸一(右四)親至分公司視察並體驗友善金融服務，確保群益公平待客的友善作為。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券（6005）長期專注提供客戶優質服務，在最新揭曉的2025卓越證券評比中，榮獲非金控類「最佳券商獎」及「最佳高齡友善獎」，於3月5日舉行頒獎典禮，這是群益金鼎證券連續11年在該項證券評比中獲得獎項，顯示群益金鼎證券專業金融服務的品牌形象，已獲得外界高度肯定。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券作為台灣最大獨立券商，以成為客戶「財富的創造者」與「健康的陪伴者」為首要任務，平衡客戶的財富累積與身心健康，與群益客戶共同創造雙贏局面。

因此，群益證作為獨立券商創新標竿，近期推出全新五大異業合作企劃案「群益享樂宇宙」活動，合作陣容堅強，橫跨音樂串流平台、電子支付、速食餐飲、運動健身、觀光旅遊五大領域；攜手共創「開戶拿好禮」與「群益客戶禮」優惠回饋，打造「群益會員經濟」。結合多種生活場域跨界合作，打造食衣住行育樂多元回饋活動，讓客戶在創造財富的同時，能即時享受優質生活體驗。

在針對高齡客戶方面，群益不僅在全台灣52間分公司放置血壓計、老花眼鏡並設置友善服務櫃台，臨櫃免等待優先辦理業務，照顧身心障礙者、長者、弱勢族群等特定客群，提供簡單易懂的資訊與協助。專人關懷65歳以上高齡客戶或弱勢族群之異常交易，提醒客戶注意交易風險，致力確保客戶的投資安全。公司官網設立金融友善服務專區提供大字版文件與語音輔助服務，另有反詐騙專區，提供各式辨識詐騙的方法與警語，全方位的推廣反詐騙。透過官方LINE、防詐專屬簡訊門號及電子郵件等管道，向全體客戶發送反詐騙訊息。

群益在這次評鑑中受到青睞，成為受訪者心中的非金控類最佳券商及最佳高齡友善券商，也代表群益金鼎證券提供的服務品質深獲好評，在電話及人員服務上，以更細心、更用心的態度來協助高齡客戶的需求。展望未來，群益金鼎證券將配合主管機關的開放腳步，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。

群益

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