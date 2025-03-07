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3月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北7日電

台北股市今天下跌139.36點，收22576.07點。3月電子期收1220點，下跌13.5點，逆價差4.29點；3月金融期收2149.8點，下跌18.8點，正價差1.45點。

3月電子期以1220點作收，下跌13.5點，成交400口。

電子現貨以1224.29點作收，下跌7.2點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差4.29點。

3月金融期以2149.8點作收，下跌18.8點，成交343口。4月金融期以2152.8點作收，下跌18點，成交4口。

金融現貨以2148.35點作收，下跌21.54點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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