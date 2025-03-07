快訊

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

台積電千元保衛戰測市場風向 陸行之：其實沒有說不的籌碼

永豐金證券榮獲2025卓越證券評比兩大殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券榮獲2025卓越證券評比「最佳財富管理」及「最佳數位金融服務」兩項大獎，由通路事業處副總經理高政雍(右)、數位金融處副總經理洪榮杰(左)代表領獎。由臺灣證券交易所董事長林修銘（中）頒獎。永豐金證券/提供
永豐金證券榮獲2025卓越證券評比「最佳財富管理」及「最佳數位金融服務」兩項大獎，由通路事業處副總經理高政雍(右)、數位金融處副總經理洪榮杰(左)代表領獎。由臺灣證券交易所董事長林修銘（中）頒獎。永豐金證券/提供

深耕財富管理、數位創新，永豐金證券發展兩大核心策略成果豐碩，從小資存股、高端客戶理財、到家族傳承信託，運用數位科技打造高效率專業多元服務，亮眼成就榮獲卓越雜誌「2025卓越證券評比-最佳財富管理、最佳數位金融服務」兩大殊榮。

堅持追求數位金融創新，永豐金證券在數位科技發展成績斐然，除了持續優化「大戶投APP」、「大戶豐APP」及「豐存股」等數位金融平台，讓投資變得更簡單，並自建金融知識平台「豐雲學堂」與「豐雲學堂-豐學Prime」，提供從入門到進階的金融投資課程，以深入的市場策略分析及個人化學習方案，協助各類型投資人持續充實金融知識。

永豐金證券指出，2024年底，「豐雲學堂」累積總流量突破2,900萬次，「豐雲學堂-豐學Prime」訂閱數超過5,000次，展現在金融教育領域的深厚影響力，為業界少見，以創新科技實現普惠金融，致力成為投資人最信賴的財富管理夥伴。

在財富管理領域深耕多年，永豐金證券以一站式服務滿足所有理財需求，發展完整的投資平台，涵蓋台股、複委託與信託等多元產品服務，協助投資人根據個人風險承受度與目標進行靈活配置，在追求投資成長的同時兼顧資產穩健性，在本屆評比中榮獲最佳財富管理大獎。近期虛擬資產成為熱門話題，永豐金證券領先業界開啟虛擬資產ETF交易，再次展現卓越專業服務，讓投資人享受便捷以及安全的服務。

永豐金證券表示，高資產客戶的稅務安排與資產傳承，亦為財富管理的核心重點，特別延攬財稅專家強化團隊專業素養，並發展家族股權彈性配置型信託，提供兩大核心功能：動態受益比例信託-讓企業主每年調整家族成員或員工的股權分配比例，激勵成員積極貢獻；核心股權信託-企業主將關鍵股權交付信託管控，協助股權不外流並維持家族對企業的控制。

目前量身訂作有價證券信託累積受託資產規模超過新台幣13億元，市占76%位居券商之冠。永豐金證券指出，將持續強化專業團隊，整合金流、法律、稅務等多領域服務，並加強數位化平台的應用，提供客戶更便捷的股權管理服務，引領家族財富傳承的創新與發展。

永豐金 財富管理

延伸閱讀

《2025卓越證券評比》揭曉！ 國內九家證券商獲得殊榮 展示台灣證券市場優勢與潛力

推廣理財與防詐 台大教育列車開抵澎湖馬公國中

永豐金證券榮獲永續金融評鑑前25%績優殊榮 評鑑成果二構面滿分

經濟日報社論／跨部會加速推動信託3.0

相關新聞

保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

市場傳出外商保德信投信擬撤出台灣，中信金（2891）、玉山金（2884）有意購買，對此，兩家金控均表示對於傳聞不予評論。

永豐金證券榮獲2025卓越證券評比兩大殊榮

深耕財富管理、數位創新，永豐金證券發展兩大核心策略成果豐碩，從小資存股、高端客戶理財、到家族傳承信託，運用數位科技打造高...

新台幣午盤貶3.7分 暫收32.891元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.891元，貶3.7分，成交金額6.44億美元

元大銀行成功在韓國完成 RFI 首筆境內韓元交易

元大銀行於2025年2月成功與韓國國民銀行完成首筆以註冊外國金融機構（Registered Foreign Instit...

國泰世華寵CUBE卡友 伍佰、陳奕迅演唱會尊榮優先購票體驗

國泰世華銀行寵愛卡友持續贊助多場經典音樂活動，近日宣布成為「搖滾之神」伍佰2025年《國泰世華銀行 伍佰 & China...

Women Win！元富證券近三年新開戶數女大於男 21至30歲居冠

新光金控旗下元富證券響應3月8日國際婦女節，2025年「Women Win! 元富懂妳」以女性學會聰明投資，成就更好的自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。