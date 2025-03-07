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保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
市場傳出外商保德信投信擬撤出台灣，中信金（2891）、玉山金（2884）有意購買，對此，兩家金控對此回應。圖為中信金控大樓（聯合報系資料照）
市場傳出外商保德信投信擬撤出台灣，中信金（2891）、玉山金（2884）有意購買，對此，兩家金控對此回應。圖為中信金控大樓（聯合報系資料照）

市場傳出外商保德信投信擬撤出台灣，中信金（2891）、玉山金（2884）有意購買，對此，兩家金控均表示對於傳聞不予評論。

中信金表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。

玉山金指出，有關傳聞，本公司不予評論，一切以公司依據相關法令發布之重大訊息為準。

中信金 併購 投信 玉山金

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