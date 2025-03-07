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中租前進台大校園徵才 今年海內外估招募600人

中央社／ 台北7日電

中租-KY今天宣布8日將參與台灣大學校園徵才博覽會，並將前往多所大專院校徵求企業金融與消費金融業務行銷、太陽能技術、維運工程師與資訊科技人員等專業人才，今年海內外總計招募人數600名。

中租控股（中租-KY）說明，徵才活動將陸續於北部政治大學、台北大學、台灣科技大學、文化大學與淡江大學，以及中南部的東海大學、成功大學與中山大學等多所大專院校舉辦。

中租控股表示，參與招募的旗下公司，包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源等，也將招募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保險經紀人與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及數位科技的程式開發工程師、系統分析師、數據分析師等。

中租控股解釋，台大校園徵才博覽會攤位以DEI（Diversity, Equity, Inclusion）為設計主題，強調重視多元、平等與包容的職場環境，尊重員工差異性，以實現共融與發揮多元性、展現企業社會責任，厚植永續經營競爭力。

此外，中租亞太MA計畫已推出13年，每年招募20名儲備幹部，完成完整培訓計畫，全數派赴海外任職。迄今，MA擔任管理職務達95%，MA占派赴海外人才比例25%，支援公司海外發展。

中租表示，MA計畫履歷收件至4月，計畫強調「Bethe MAster of your life」，提供優渥獎酬制度，表現優異者首年年薪即突破新台幣百萬元。MA培訓時間約2.5至3年，培訓方式採在台與海外實務歷練，輔以結構性完善的基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務。

中租 太陽能 徵才活動

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