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年後信貸需求大增 台新銀 Richart 信貸2.1%起加碼送點數

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

春節過後，無論是房屋裝潢、添購新家具家電，還是準備開學遊學，資金需求大增。看準資金需求，台新銀行Richart推出「信貸春季回饋限時限量專案」，並祭出「三大超級優勢」，以快速、安全、低利率的特色，滿足客戶多元資金需求，並加碼最高6,000點台新Point超值回饋。

台新銀行表示，根據貸款數據顯示，年後信貸撥款需求超過八成，其中又以Richart客戶為大宗，多為30歲左右的年輕族群，主要是新屋裝潢還有新生兒、照顧爸媽的消費支出增加，因此信貸產品需求也逐漸提高。為此，Richart信貸在年後期間，以數位化、便捷申請流程，搭配限時回饋優惠，幫助客戶用最優惠的條件獲得資金支持。

掌握客戶資金所需，台新銀行Richart信貸專案此次祭出「三大超級優勢」：優勢一、提供最低利率僅2.1%起，手續費0元起；優勢二、符合條件者免上傳財力證明，最快3分鐘就能完成申請；優勢三、若撥款金額達到一定金額，還能再額外獲得台新Point，輕鬆折抵消費或以點數兌換想要的商品，不僅有保障，更可享有超值優惠。

即日起至3月31日祭出限時優惠，只要在申辦Richart信貸時輸入專屬代碼「RR6000」，成功撥款達100萬元(含)，即可獲得6,000點台新Point，若撥款金額在60萬元(含)至100萬元以下，也能獲得2,000點台新Point。台新Point不僅能用來折抵台新信用卡消費、換購商品，還能兌換全家點數或LINE POINTS，無論是生活所需，還是娛樂消費，都能一舉搞定。

台新銀行在年後特別加碼祭出信貸回饋優惠方案，期望讓客戶享受超優利率、快速申請，未來將持續關注客戶需求，秉持普惠金融理念，推出更多元化、便捷的數位金融服務，陪伴客戶實現各種人生目標。

信貸 台新

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