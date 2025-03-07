元大銀行成功在韓國完成 RFI 首筆境內韓元交易

元大銀行於2025年2月成功與韓國國民銀行完成首筆以註冊外國金融機構（Registered Foreign Institution, RFI）身份承作韓國境內韓元外匯交易，此交易亦象徵元大銀行成為首批直接參與韓國銀行間外匯市場的台灣金融機構，體現元大金控（2885）成為「亞太區最佳金融服務提供者」的承諾。

韓國政府自2023年10月18日起，開放符合特定條件的外國金融機構以RFI身分直接參與韓國銀行間外匯市場。此舉旨在提升韓國外匯市場的流動性和國際化程度。元大銀行積極參與，迅速完成相關資格申請，並於近日成功執行首筆韓國境內韓圜交易。

元大銀行表示，能成為首批直接參與韓國外匯市場的台灣銀行業者，不僅拓展元大銀行在亞洲市場的業務版圖，未來也可為客戶提供多元化的金融服務選擇，滿足其在韓國金融市場的投資與交易需求。

元大金控已深耕韓國金融市場多年，是全台唯一在韓國同時提供證券及銀行最完整金融服務的機構，旗下元大證券（韓國）不僅為韓國前10大券商且是唯一台資上市證券公司，元大銀行亦為國銀目前唯一在韓國當地設有分支機構的銀行。