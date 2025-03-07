國泰世華寵CUBE卡友 伍佰、陳奕迅演唱會尊榮優先購票體驗

國泰世華銀行寵愛卡友持續贊助多場經典音樂活動，近日宣布成為「搖滾之神」伍佰2025年《國泰世華銀行 伍佰 & China Blue Rock Star 2演唱會-台北站》、「金曲歌王」陳奕迅《FEAR ANDDREAMS世界巡迴演唱會》兩場重量級活動的合作夥伴，並分別提供CUBE信用卡卡友尊榮優先購票權益，讓卡友不僅擁有便利的支付服務，更能享受專屬音樂特權。

伍佰出道邁入第35年，始終保持高能量的舞台魅力，其充滿正港台灣味且極具感染力的唱腔，是不少樂迷心中的音樂之神。縱橫樂壇的伍佰加上樂團成軍多年的完美默契，將再度熱血沸騰地把經典的「伍式搖滾」呈現給所有樂迷。2025年《國泰世華銀行 伍佰 & China Blue Rock Star 2演唱會-台北站》演出將於6月13日至15日於台北小巨蛋開唱，這次演唱會由國泰世華銀行冠名贊助，門票採實名制認證，並將於3月15日中午12點於拓元售票正式開賣。國泰世華CUBE信用卡卡友可提前一天，於3月14日中午12點享獨家優先購票。

金曲歌王「E神」陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》為暌違七年再次舉辦的⼤型世界巡演，演出內容以「FEAR」「DREAMS」兩⼤主題出發，帶給歌迷震撼的視覺與聽覺饗宴，回顧2023年台北站帶來限定七場的精彩演出，場場秒殺，一票難求，粉絲紛紛敲碗加場。在巡迴世界多個城市後，官方公告陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》高雄站，將在⾼雄巨蛋帶來六場演出，國泰世華CUBE信用卡卡友同樣可享優先購票。

國泰世華秉持給予客戶優質服務之精神，持續提供創新、彈性多元的個人化金融服務，2025年亦將陸續投入各式藝文活動，提供客戶尊榮的購票服務，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求，盼帶給客戶多場難忘的音樂饗宴。