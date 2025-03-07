Women Win！元富證券近三年新開戶數女大於男 21至30歲居冠

新光金控旗下元富證券響應3月8日國際婦女節，2025年「Women Win! 元富懂妳」以女性學會聰明投資，成就更好的自己為訴求，提醒女性兼顧財富與健康，並合作「YOGA JOURNEY瑜珈旅程」擴大社群影響力。同時，元富內部調查發現，近三年來元富證券新開戶數是女性大於男性，女性客戶的比例佔全體客戶的51.6%，其中新開戶人數以21-30歲女性為最多，近三年新開戶占比平均近14%，相較過去，女性投資理財年齡有大幅下降的趨勢，30歲之前就懂得投資理財。

近三年元富證券女性客戶，並依世代投資偏好區分，發現現股當沖人數以51-60歲女性居冠，占比達48.9%；存股人數則是41-50歲女性最多，占比達63.1%。另外，投資「定期定額」的比例亦逐年升高，透露女性偏好透過定期定額台股或ETF投資調配資金運用。此外，女性客戶的年齡與交易量呈高度正相關，越年長女性客戶之大戶比例越高，顯見女性客戶資產累積與投資金額息息相關。元富證券致力協助女性投資人進行多元理財，透過對金融知識的了解，盡早達到理財目標，創造專屬財富藍圖。

元富舉辦「Women Win! 元富懂妳」，主要目標對象就是女性客群，呼籲女性在這個時代，追求經濟獨立，學會正確投資，進而提早為理財作好準備。此外，新時代女性美麗不該被定義，鼓勵大家撕掉標籤、做自己。即日起至3月24日鎖定元富證券FB粉絲專頁，參加【作自己的女王】抽獎活動，有機會獲得「YOGA JOURNEY瑜珈旅程」免費單月任選四堂課程(限量10名)、14天內免費體驗2堂課程(限量100名)。

另外，「元富證券翻轉學堂」YouTube線上直播，除2月由講師辣媽Shania分享2025債市走勢；4月19日邀請理財專家楊倩琳(Dr.Selena)，憑藉多年投資經驗與財務規劃知識，為女性朋友解析如何制定適合自身的理財計畫。元富證券協助女性朋友奠定理財基礎，享受財富自主。

「YOGA JOURNEY 瑜珈旅程」成立14年，為台北東區大型專業瑜珈館，每周提供上百堂多元瑜珈課程選擇。除了首創台灣唯一戶外瑜珈課程「光合瑜珈」，在巴里島度假風的自然造景中，透過大自然的能量，讓學員感受開闊與自在的瑜珈體驗外，亦推出全新沉浸式「光影瑜珈」結合聲光投影技術，營造深層大自然療癒氛圍，能讓身體更放鬆。元富此次與「YOGA JOURNEY 瑜珈旅程」合作，希望鼓勵女性在投資理財的同時，也關注自身健康，活出更自在從容的每一天。