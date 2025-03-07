統一投信與逢甲大學推產學合作 讓學生獲得理財幸福感

當前市場環境快速變化，投資理財已成為每個人不可或缺的能力，然而許多年輕人對投資仍存有迷思，甚至因資訊不足而錯失良機。因此，統一投信攜手逢甲大學開設「統一投信校園理財課程講座」，由總經理董永寬率領專業投資團隊擔任講師，幫助學生掌握金融市場趨勢與投資策略，落實「好基金，好幸福」的投資理念，讓投資不僅是財富的累積，更是獲得長期穩健幸福感的關鍵。

統一投信透過與學界的深度合作，設計一系列涵蓋共同基金投資、ETF入門、資產配置、另類投資等主題的專業課程，幫助學生建立穩健的投資策略與風險管理意識。此外，課程特別強調ESG投資的重要性，透過專業經理人的分享，讓學生理解如何運用金融工具促進永續發展，並將環境、社會與公司治理納入投資決策，讓投資不僅帶來財務成長，更能創造長遠的社會價值。

除了專業知識的傳授，統一投信更強調實務應用與產學交流。課程安排專題實作與成果發表，學生需分組進行市場分析與投資策略規劃，並發表研究成果。課程結束後會頒發結業證書給每一位參與學生，表現優異的團隊甚至可以獲頒獎狀。透過這樣的安排，學生可以在步入社會前就掌握正確的投資理財觀念，並獲得理財帶來的幸福感。

為進一步推動產學合作，統一投信也積極推動暑期實習計畫，讓學生有機會深入企業，透過部門輪調、專案報告與業師指導，提升市場分析、投資管理與團隊合作能力。實習過程中，還有機會與統一投信基金經理人面對面交流，獲得寶貴的市場見解與職涯建議，不僅可以縮短學用落差，也能提前了解業界生態，為未來的職場發展做好準備。

統一投信積極履行企業社會責任（CSR），走進校園及台灣各地推廣金融理財教育，未來也將持續拓展與大專院校的合作，深化產學合作，讓大眾能夠透過正確的投資方式，實現「好基金，好幸福」的理財目標，正確利用理財規劃，享受幸福人生。