玉山金2025年前二月獲利 創高

玉山金控（2884）昨（6）日公布2月自結獲利，單月稅後純益27.2億元，前二月稅後純益57.4億元，創歷年同期新高，較去年同期增加39.6%，每股稅後純益（EPS）為0.36元。玉山繼去年獲利創新高後今年迄今表現持續寫佳績，若本月獲利持平，將有機會改寫去年第3季的單季獲利紀錄。

玉山金主要子公司玉山銀行單月稅後純益23.5億元，累計稅後純益54.2億元，較去年同期成長37.5%，玉山證券累計稅後純益3億元，較去年同期增加14.2%。

玉山金發言人林俊佑指出，2月主要獲利動能來自銀行淨利息收入以及金融商品交易收入增加，至於去年以來表現亮眼的財管手收因營業天數較少，但仍維持成長。玉山證券經紀業穩定挹注手續費收入。

此外，玉山創投因投資股票部位評價利益回升較多，獲利較上月轉虧為盈，單月獲利大增至3.3億元；累計稅後純益2.8億元，較去年同期大增674.7%。

玉山金2024年自結稅後純益260.8億元創新高，年成長率20.1%，EPS為1.63元。玉山金董事長黃男州近日表示，由於玉山股本達1,600億元，已是金控第四大，未來幾年股利配發以絕大部分現金為主，意即占比超過八成以上，且整體盈餘分配率約80%屬合適範圍；控制股本不過於膨脹亦希望每股淨值能持續增加。法人估計今年總股利約1.3元水準，其中現金股利1元以上。據了解今日董事會將決議通過配發金額。