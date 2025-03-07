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24家金融業可延後公布營收

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為因應2026年元旦起，保險業適用IFRS17（17號會計公報）「保險合約」後，計算保險收入流程時將更加繁複，而恐導致作業不及，金管會昨（6）日預告修正相關法規，准許保險業、及具保險子公司的公開發行公司，公告申報營收可從每月10日前，延後到每月15日前公告，但不影響財報。

影響所及，將有保險子公司的12家金控，及獨立五家產險業、四家壽險業、一家再保險公司和兩家上市公司，合計24家金融業，在2026年公布營收時，都可延後到每月15日。首次適用時點是2026年1月營收，最晚可到2月15日再申報。

保險局副局長蔡火炎坦言，主要是有保險業者反映，從2026年元旦起要適用17號公報，保險負債面（指保單）衡量改用現時利率假設，保險合約群組分群也很複雜，需要龐大數據做計算。

保險 壽險業 營收

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