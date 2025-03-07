吳一揆率團訪不丹 籌備ABA年會

由中國信託金控創辦人辜濓松催生的亞洲銀行家協會（ＡＢＡ），今年九月將於不丹王國舉行第四十一屆年會，現任ＡＢＡ會長、中信金副董事長吳一揆三月率團前往不丹王國，展開為期五天的參訪活動，並著手籌備年會。

本屆年會將由不丹銀行（Bank of Bhutan）主辦，主題為「亞洲銀行業：科技驅動轉型永續成長」，探討金融科技如何推動永續發展，促進亞太地區金融業的健全與合作。吳一揆表示，不丹王國具有獨特發展潛力，ＡＢＡ年會的舉辦，將為當地帶來更多國際視野與合作機會。

吳一揆在這次參訪分別拜會不丹王國中央銀行總裁Dasho Penjore及財政部長Lyonpo Lekey Dorji，感謝不丹王國對ＡＢＡ年會的支持。他表示，不丹王國屬新興國家，正需要ＡＢＡ協助推動金融與經濟發展；而不丹王國的參與，不僅豐富ＡＢＡ的多元性，為亞太地區的金融合作增添新動力，更為區域經濟合作和金融創新搭建堅實的平台。ＡＢＡ的價值在於連結，除了幫助成熟金融市場持續進步，亦為新興國家提供與國際接軌的機會。

ＡＢＡ為提供亞太地區各國銀行交換經營意見、經驗、金融資訊與商機的溝通平台，以促進亞洲各國經濟及區域金融發展。中信金長期推動國際金融合作，從支持ＡＢＡ運作到參與區域金融政策制定，中信金延續創辦人辜濓松對經貿外交的理念，致力促進台灣與亞太金融業發展。