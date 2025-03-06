12家金控、10家保險業 2026年起營收可延後公告

為因應2026年元旦起，保險業適用IFRS17（17號會計公報）「保險合約」後，計算保險收入流程時將更加繁複，而恐導致作業不及，金管會6日預告修正相關法規，准許保險業、及具保險子公司的公開發行公司，公告申報營收可從每月10日前，延後到每月15日前公告，但不影響財報。

影響所及，將有保險子公司的12家金控，及獨立5家產險業、4家壽險業和一家再保險公司，及兩家上市公司，合計24家業者，在2026年公布營收時，都可延後到每月15日。首次適用時點是2026年1月營收，最晚可到2月15日再做公告申報。

保險局副局長蔡火炎坦言，主要是有保險業者反映，從2026年元旦起要適用17號公報，保險負債面（指保單）衡量改用現時利率假設，保險合約群組分群也很複雜，需要龐大數據做計算。

資料龐大又剛上路，計算負債評估數值也需要多一點時間，因此業者希望可延後申報營收，金管會在兼顧營收公告的正確性、投資人取得資訊的有效性，評估後放行。

金管會昨預告修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」明定保險業及具保險業子公司的公開發行公司，從2026年會計年度起，可延長到每月15日前，再做公告申報前一個月的合併營業收入額。

證期局主秘尚光琪說，這部分僅限於每月公告申報的營收、並不影響財報，也僅限保險業，包括產壽險、再保險，不包括保險經紀人和代理人。

據金管會估算，15家金控中，有11家金控旗下有子保險公司、及一家台灣金是公開發行公司，因此共12家金控明年起可延後到每月15日申報營收，另3家金控，國票金（2889）、玉山金（2884）和永豐金（2890）則依舊得每月10日前申報。

另三商投控和和泰汽車這兩家上市公司，也因為持有三商美邦人壽、和泰產險，也可以延後申報。

至於非金控的獨立公開發行的保險業者，產險業有五家，包括台產、第一產、新光產、旺旺友聯產、泰安產，壽險業有四家，包括遠雄、宏泰、南山、全球人壽，一家再保險業是中再保，合計10家。

總計12家金控、兩家上市公司和10家非金控的獨立公發保險業者，共24家業者明年起都可延後申報。