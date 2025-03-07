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台幣走貶 成最弱亞幣

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台股信心動搖，外資賣股匯出。聯合報系資料照
台股信心動搖，外資賣股匯出。聯合報系資料照

台積電（2330）將赴美設置研發中心，台股信心動搖，外資賣股匯出，台股走弱帶衰新台幣盤中由升轉貶，終場貶3.8分收32.854元，成為最弱亞幣，台北與元太外匯總成交量16.165億美元。

根據央行數據，美元指數昨日跌1.03%，新台幣在主要亞幣中獨貶、單日貶幅0.12%，主要出口對手國韓元升值0.31%，日圓升值最強勁、單日升幅0.73%，星元升0.25%、人民幣升0.22%。

匯銀人士指出，近期市場反映美國總統川普的談話，台股波動加劇，外資賣股匯出，新台幣走弱，惟匯出力道仍有保留，昨日全日匯出估3到4億美元。

匯銀人士指出，昨日新台幣早盤原本延續前一日強勁升勢，一度升破32.8元，最高升抵32.79元，但伴隨外資匯出，開盤沒多久就由升轉貶，最低貶至32.87元，尾盤央行略為出手調節，加上出口商出手拋匯，收斂新台幣貶幅，終場貶3.8分收32.854元。

匯銀人士認為，國際美元走軟，主要亞幣除了新台幣外均走揚，觀望後勢，32.9元成為關鍵支撐價位，估短線新台幣區間先看32.5元到33元，不排除再看到33元。

觀望後市，匯銀人士認為，必須觀望關稅是否引發市場對美國經濟的擔憂，以及投資人對台股信心是否回溫，尤其外資動態，將是觀察重點。

台股 外資 新台幣

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