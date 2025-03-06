凱基證券頂尖 AI 服務 榮獲最佳智能理財獎

卓越雜誌《2025卓越證券》年度評比揭曉，凱基證券榮獲「最佳智能理財獎」殊榮，展現傲視同業的頂尖AI智能服務及「以客戶為中心」出發的數位創新科技，以未來券商新風貌，持續打造全方位的理財服務及投資產品，深獲產學業界及投資人肯定。

凱基證券結合多項金融科技，針對不同投資人在數位投資旅程中的各節點，打造從挑股票、看行情、下單到監控的全方位服務，其中「隨身e策略」APP更獲得投資人一致好評，為業界首家推出「AI助理」功能，一鍵提供個股頂尖AI智能與投顧專家的全方位操作建議。

更有獨家「策略選股」零程式快速找到好股票以及「e智慧」方便投資人自動下單等智能功能，同時推出友善小資族的定期定額日日扣與百元投資服務，讓無論是投資新手、資深投資人、銀髮樂齡投資人在投資過程中都能夠輕鬆便利。

此外，凱基證券持續優化客戶的投資全旅程，除了打造貼心的智能投資工具，更提供有溫度的投資內容服務，例如推出「客製化精準通知」，APP主動根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，向投資人發送個人化投顧報告、市場訊息等專屬訊息，弭平市場資訊落差。

同時攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目，每日提供投資人最新的市場分析內容等。凱基證券以客戶導向的數位創新服務，不僅提升了多元投資的便利性，也符合普惠金融的趨勢，滿足不同面向的投資族群客戶的需求。

凱基證券將秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，建立重視金融消費者保護的企業文化，同時持續透過各項創新科技，主動提供客戶有溫度的金融服務，奠定「以未來助未來」引領數位潮流的券商領先地位，幫助客戶打造富足的未來。