兆豐證券拚永續 獲第二屆永續金融評鑑前25%佳績

第二屆永續金融評鑑日前頒獎，兆豐證券去年首度納入評選，自23家同業中脫穎而出，榮列前25%名單，獲得主管機關高度肯定。兆豐證券董事長陳佩君強調，將持續接軌全球永續發展的趨勢，深耕ESG議題，發揮兆豐金融集團的正向影響力。

「永續金融評鑑」為金管會主辦，自2023年開始舉辦，由非屬金控體系的上市櫃券商共九家受評；去年增列金控旗下14家證券子公司。評鑑指標則參考國際標準，包括永續發展綜合指標及環境、社會及公司治理共12項構面，兆豐證券首度入評即憑藉優異的表現獲得評審青睞。

兆豐金控為國內「永續金融先行者聯盟」成員，兆豐證券秉持集團的標竿精神、貫徹集團的永續策略，積極落實包括「環境永續」、「永續金融」、「員工關懷」、「社會共榮」及「責任治理」五大策略主軸的行動計畫。

同時，為引導利害關係人共同關注進而投入永續發展的各項議題，高度要求強化自身永續揭露的品質，將ESG績效數據對外完整揭露。兆豐證券去年發布首本中英文版永續報告書，即榮獲TCSA永續報告類白金獎的殊榮。

在永續金融構面，兆豐證券發揮機構投資人影響力，與被投資公司或受輔導公司議合，以協助強化客戶的淨零轉型能力。

針對金融專業與客戶服務，加速數位科技的應用、提升資安品質，及發展多元的金融商品，以滿足全方位的投資需求、優化客戶的使用體驗。諸如(1)推出「ESG智能永續數據平台」提供投資人查詢上市櫃企業ESG評鑑指標；(2)建置海外債電子交易下單平台「兆好Bond」，提供小額存債投資的新選擇；(3)率先市場推出外國虛擬資產ETF交易服務。

此外，兆豐證券尤甚重視客戶服務品質，近年更強調金融阻詐的目標，強化第一線人員的教育訓練及客戶關懷提問，已四度榮獲金管會公平待客評核前25%的肯定。

針對責任治理構面，兆豐證券將永續策略拉高層級由董事會親自督導問責，成立永續發展委員會並由總經理擔任主任委員、每季召開會議推動並檢討永續執行情形；另透過業務單位、法遵及稽核三道防線的運作，確保治理效能；另一方面，為強化公司財務韌性，針對影響利害關係人的重大主題，積極評估並因應相關財務風險。

兆豐證券深耕ESG不遺餘力，去年榮獲多項殊榮。包括四度榮獲金管會公平待客前25%績優金融機構；連續四年榮獲證交所主辦的機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，以及首屆反詐評鑑的傑出獎；第21屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」全國首獎等，優質服務與經營品質深獲主管機關及業界肯定。未來將持續朝企業永續的目標大步邁進。