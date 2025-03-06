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盯網紅不當行銷 金管會強化證券商廣告行為規範

中央社／ 台北6日電

網紅經濟盛行，為避免網紅與證券商合作行銷誤導消費者，金管會今天指出，證券商公會已修正自律規範，要求強化會員的廣告行為，業者最晚要在今年6月中完成相關合規作業。

金管會證期局主秘尚光琪在今天例行記者會指出，為降低證券商從事廣告、業務招攬及營業促銷活動爭議事件，並促進證券商自律與健全產業發展，券商公會已修正自律規範，強化證券商廣告行為，並經金管會備查。

尚光琪說，在資金融通廣告規範中，應避免鼓勵或引導投資大眾過度擴張信用，致其承擔過高風險。證券商與網紅合作規範部分，則包含雙方合作應於內部控制制度明訂事前、事中及事後管理機制，以及雙方的權利義務等。券商公會也會定期抽查業者遵循情形。

尚光琪表示，為使證券商有充分時間因應新措施，已合作的網紅管理如有不符規定者，應於3個月內補正。也就是說，券商業者最晚要在今年6月中完成相關合規作業。

尚光琪補充，目前券商共有65家，其中3家券商已向公會申報有與網紅合作推廣業務。

尚光琪進一步指出，證券商及其受雇人均不得提供或媒介具有證券交易分析、推介建議或全權委託等功能的非屬公司軟體；若有提供的必要性，公司應自行在內部控制制度訂定相關管控措施，以確保所提供軟體的合法性。

至於若券商公會發現有缺失，尚光琪表示，因屬於自律規範都由券商公會處理，目前懲處內容包含改善、警告，或是處新台幣30萬至1000萬元的違約金。

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