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台中銀業務營運穩定優質 獲 ISO22301營運持續管理驗證

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

台中銀（2812）2月正式獲頒BSI英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準驗證，象徵當台中銀行遭逢重大風險事件時，具有確保公司各項關鍵業務能控制損失迅速復原，持續提供客戶穩定且高品質的金融服務能力。

ISO 22301:2019是全球公認的營運持續管理國際標準，台中銀行為建立有效的營運持續制度，透過盤點關鍵業務活動、營運衝擊分析及風險評鑑，制定營運持續策略與計畫，安排多場次教育訓練，並將防災觀念納入教育訓練課程中，透過定期辦理情境式實地演練，確保面臨重大緊急風險事件時，將損失控制到最小程度，以恢復業務活動的運作水準。

台中銀行現已取得多項管理制度國際標準驗證，包含ISO 27001:2022 資訊安全管理系統、BS 10012:2017 個人資料管理系統及ISO 22301:2019 營運持續管理系統，積極不間斷地精進營運持續管理制度與國際標準接軌，展現客戶服務的重視與承諾，並秉持「用心關懷，璀璨其中」的品牌精神，持續提供完善與安心的金融服務。

台中銀行 英國

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