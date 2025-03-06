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凱基金控前進台大校園徵才博覽會 集團釋出近4,000職缺

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控總部大樓。凱基金控／提供
凱基金控總部大樓。凱基金控／提供

凱基金控（2883）2025年招募活動熱烈展開！為持續拓展多元業務版圖，凱基金控暨旗下子公司釋出近4,000職缺積極延攬潛力人才。本周六（8日）將於臺灣大學校園徵才博覽會，舉辦集團更名後首場大型徵才活動，攤位現場將有凱基金控集團人資團隊及歷屆儲備幹部（MA）分享寶貴經驗，並提供履歷健檢、職涯諮詢等服務，現場投遞履歷還有機會抽好禮，歡迎有志加入金融業的求職者踴躍參加。

凱基金控指出，今年儲備幹部及暑期實習計畫，預計招募近百位菁英，儲備幹部第一年就可晉升百萬年薪之列，同時提供超過逾百位實習機會，讓莘莘學子提早與職場接軌。為配合海內外業務發展，儲備幹部計畫提供歷年來最多元職務，包括投資、風控、多元金融商品、個人金融、企業金融、數據行銷、營運管理等，橫跨金控集團各事業單位。培訓對象不限科系背景，18個月的培訓期間將接受跨單位輪調、高階主管親授課程，以及專屬導師和學長姐的職涯輔導，全方位拓展視野、加速個人成長。歡迎海內外學碩士畢業生，或兩年內工作經驗、具高度企圖心、創新思維及勇於挑戰的新世代多元人才加入。

除儲備幹部及實習計畫外，凱基金控集團更釋出多元職缺鎖定金融創新、數位轉型、資訊科技、投資研究、風險管理、商品行銷等金融專業人才，同時擴大招募銀行理專、證券財富管理及壽險業務菁英，提供優秀人才多元與寬廣的職涯舞台。

凱基金控致力於成為「人才永續的首選雇主」，在人才的吸引、發展、激勵與留任上不遺餘力。除提供具競爭力的薪酬福利，更協助員工職涯發展，打造永續職場。集團旗下涵蓋壽險、證券、銀行、投信及股權投資／資產管理等完整金融版圖，是金融菁英的理想舞台。凱基金控將秉持「ONE KGI」策略精神，加速整合集團資源，持續強化人才培育，拓展多元業務版圖。

凱基金 職涯

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