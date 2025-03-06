兆豐銀攜手警政署刑事局辦員工教育訓練 守護民眾財產

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行積極強化並落實防詐措施，致力阻詐不遺餘力，擔任民眾金融帳戶守門員。為提升臨櫃行員阻詐能力，6日辦理「防詐新戰略」內部教育訓練講座，本次特別邀請內政部警政署刑事警察局預防科林書立科長，針對今年全球詐騙犯罪趨勢及台灣詐騙案件近況，以實務案例對詐騙集團的最新手法進行分析，提醒行員面對詐騙案件的應對方式，守護民眾財產安全。

兆豐銀行表示，詐騙集團慣用人性弱點，誆騙民眾財產，金融機構面臨詐騙集團日新月異及層出不窮的話術，也需不斷提升行員自身專業能力及判斷力，進而能「識詐」、「堵詐」、「防詐」、「阻詐」，以達成臨櫃防詐及堵詐，達到守護客戶資產的目標。銀行身為金流出口，自然責無旁貸，需扮演稱職的阻詐守門員，持續辦理相關打詐工作，以守護民眾財產安全。

除了加強臨櫃防詐，兆豐銀行在2024年設置了跨單位的「打詐小組」負責打詐工作，以專業化、組織化與常態化地持續進行打詐作業。兆豐銀行亦調校與升級打詐相關系統，善用科技阻詐，進行警示戶監測與預控、提高行員阻詐獎勵，並由董事會成員率先擔任多場防詐活動主講人，同時鼓勵國內分行針對不同年齡、族群，深入社區鄰里進行防詐宣導，期能提升阻詐成效，以實際行動展現兆豐銀行挑戰詐騙犯罪的決心。

未來兆豐銀行將持續落實公平待客之核心價值，響應政府防詐政策，透過兆豐銀行號召成立的「金融與科技反詐騙大聯盟」，聯合金融業成員，藉由科技夥伴的技術支持，發揮群體力量，從資訊流到金流，建立科技的防詐網，並加強臨櫃阻詐，以實際行動守護客戶財產安全。