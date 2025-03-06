群益金鼎證券攜手啦啦隊女神「一粒」與五大品牌異業合作

群益金鼎證券（6005）6日於宏泰商務會議中心盛大舉行「群益享樂宇宙」記者會，宣告啟動異業合作行銷活動。首度曝光形象廣告影片三部曲，以「投資前先享樂」為主題，揭曉群益證提供的豐富優惠；廣告女主角：台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒化身宇宙星人亮麗登場。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，群益證作為獨立券商創新標竿，結合多種生活場域跨界合作，打造食衣住行育樂多元回饋活動，讓客戶在創造財富的同時，能即時享受優質生活體驗。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證以成為客戶「財富的創造者」與「健康的陪伴者」為首要任務，透過本次「群益享樂宇宙」活動打造「群益會員經濟」，平衡客戶的財富累積與身心健康，與群益客戶共同創造雙贏局面。

「群益享樂宇宙」異業合作陣容堅強，橫跨音樂串流平台：KKBOX、電子支付：全盈+PAY、速食餐飲：漢堡王、運動健身：World Gym、觀光旅遊：燦星旅遊五大領域；攜手共創「開戶拿好禮」與「群益客戶禮」優惠回饋。即日起透過各企業夥伴指定連結，至群益證開立全新證券戶，即可獲指定開戶禮；還有機會抽中「第20屆KKBOX風雲榜演唱會雙人門票」。

其次，完成開戶後登入群益證「群益e櫃台」app，更能一次享受多樣生活優惠： KKBOX訂閱優惠方案、 World Gym 免費運動體驗、 燦星旅遊專屬優惠行程、漢堡王雙人套餐優惠；使用「群益一戶通」綁定全盈+PAY完成指定任務，可獲得全家Fa點1萬點回饋(限量3,000份)。「群益享樂宇宙」不分新舊戶都可領取，讓投資變成可以先享樂、再累積的過程。

群益證鼓勵投資人把握機會開始投資，精心籌備50支iPhone 16 Pro 256GB交易滿額禮。群益金鼎證券全新戶於2025年1月1日至6月30日期間，每達成台股交易100萬元即可獲得一次抽獎機會，交易額達千萬門檻抽獎機會翻10倍，累計交易總額越高，帶走iPhone 機會越高。

群益金鼎證券為第20屆KKBOX風雲榜演唱會唯一指定證券商合作夥伴，搭配「群益享樂宇宙」活動，加碼推出「抽第20屆KKBOX風雲榜雙人門票」特別企劃。凡於2025年1月1日至3月31日，完成開戶或台股交易達金額每達100萬；並至群益證指定網頁登記成功就享抽獎機會一次；抽獎次數累積無上限，全力應援廣大投資人開戶交易雙雙贏。

【群益享樂應援加碼-抽KKBOX風雲榜門票】活動詳情：https://notice.capital.com.tw/4my5qk/capitalTag

「群益享樂宇宙」形象廣告三部曲於今日正式公開，三部曲分別以流星雨、火箭、追星為「投資前先享樂」主題揭開序幕，更加入代言人一粒擔綱女主角。不僅一粒以影片中宇宙星人嶄新造型出席活動獲得全場關注，開場的台鋼「Wing Stars」啦啦隊人氣女孩應援陣容也成為一大亮點，為活動注入全新氣象。一粒表示自從成為群益代言人後，瞭解開始投資其實不是件難事；只要加入「群益享樂宇宙」，一次享受超商、健身、聽音樂各種生活優惠，透過群益讓理財投資變得簡單、直接又平易近人。一粒說：「我認為投資從日常生活開始，歡迎大家和我一起加入群益享樂宇宙，邊享樂邊累積財富！」