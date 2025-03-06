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保險業財報作業時間來不及 金管會擬修法可延至每月15日申報

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會今日表示，將研擬修正相關條文，保險業若作業不及，財報得延長至每月15日以前公告申報。圖/本報資料照片
金管會今日表示，將研擬修正相關條文，保險業若作業不及，財報得延長至每月15日以前公告申報。圖/本報資料照片

金管會今例會公布，將研擬修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條，自115會計年度起，明定保險業及具保險業子公司之公開發行公司若因作業時間確有不及，致無法於每月10日以前公告並申報上月份合併營業收入額，得延長至每月15日以前公告申報。

保險局副局長蔡火炎表示，呈報時程來不來得及，還是由保險公司自行判斷；若修法，目前台灣15家金控，將有12家金控因具有保險業子公司受到影響，壽險公司將有4家受影響，產險2家。

金管會指出，範圍涵蓋明定保險業及具保險業子公司之公開發行公司，自115會計年度起，倘因作業時間確有不及，致無法於每月10日以前公告並申報上月份合併營業收入額，得延長至每月15日以前公告申報；前開所稱保險業係指壽險業、產險業及再保險業，不包括保險經紀人、代理人。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之修正總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於草案預告公告刊登公報之翌日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證券期貨局。

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