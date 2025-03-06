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不畏震盪！永豐金大戶投APP二大功能護航：快速單、停損停利單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股高檔震盪，大戶投APP智慧單提供高效率交易、及控管庫存風險的功能，是投資人掌握盤勢變化的利器。(永豐金證券/提供)
台股高檔震盪，大戶投APP智慧單提供高效率交易、及控管庫存風險的功能，是投資人掌握盤勢變化的利器。(永豐金證券/提供)

根據永豐金證券大戶投APP統計，2024年「快速單」使用25萬次拿下冠軍，第二名是「停損停利單」。永豐金證券表示，近期台股呈現高檔震盪走勢，這兩種智慧模式提供高效率交易、及控管庫存風險的功能，從成交價、漲跌幅、成交單量，都可以設定最長監控30天，系統自動下單，是掌握盤勢變化的利器。

大戶投APP提供7種不同功能的智慧單，2024全年使用次數高達57萬次。其中「快速單」與「停損停利單」是投資人最常使用的兩大模式，分別達25萬次、14萬次。

永豐金證券指出，「快速單」廣受投資人青睞，原因在於簡單上手就能解決沒空看盤，擔心錯過進場時機的痛點，適合已有買賣目標價的投資人。舉例來說，當投資人想逢低加碼，可以設定A個股成交價跌幅大於5%時，以市價買進，當條件達成時，「快速單」系統自動送出委託單，高效完成。快速單的觸發條件除了以成交價之外，也可以採取買賣價、漲跌幅、成交單量等，投資人能夠根據自己的策略，靈活地調整交易設定。

熱門度第二的「停損停利單」，2024全年使用14萬次。「停損停利單」的亮點在控管庫存風險，針對庫存部位，事先設定進出場的觸發條件，可指定成交價、最長可監控30天，當條件觸發，大戶投APP便自動送出委託單，幫助投資人擺脫跌不敢賣，漲捨不得放的心理糾結。

永豐金證券統計，2024年7月至8月「停損停利單」單月觸發量平均逾1.4萬次，達全年高點，當時正值台股大盤衝破24,000點歷史新高；8月盤勢急轉直下，短短3周內指數暴跌近兩成，印證投資人對智慧單服務的高度需求及有效運用。

永豐金證券表示，今年以來投資環境面臨關稅戰、全球供應鏈重組及地緣政治加劇，帶來市場波動，投資人可在買進前預設最大停損範圍，運用「快速單」把握交易機會，搭配「停損停利單」管理庫存風險。

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