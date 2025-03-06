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元大金控集團致力提供綠色商品與服務 旗下三公司入選永續金融評鑑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券、元大銀行及元大投信，獲得第二屆永續金融評鑑該產業排名前段班(前25%)的肯定。(元大金控/提供)
元大證券、元大銀行及元大投信，獲得第二屆永續金融評鑑該產業排名前段班(前25%)的肯定。(元大金控/提供)

為激勵優良金融業者發揮標竿功能，金融監督管理委員會舉辦「永續金融評鑑」，在永續發展綜合指標、環境、社會及公司治理等構面評鑑中，元大金控集團接軌國際，發揮金融業之永續影響力，旗下證券、銀行及投信子公司致力提供綠色金融商品及服務，於23家證券商、34家銀行、5家投信等受評鑑金融機構中，獲得該產業排名前段班(前25%)肯定。

元大證券推出證券業首支通過國際碳中和驗證的零碳APP「投資先生」、首家通過國際產品碳足跡驗證並取得環境部碳標籤的「元大證券線上投資理財服務」，協助環境部制定「證券、期貨暨投信投顧業線上服務」產品類別規則（PCR），發行多檔符合ESG精神之ETN及連結綠能的權證商品，主辦永續發展債券，擔任國內首檔可持續發展連結債券(SLB)主辦承銷商，攜手利害關係人創造長期價值。

元大銀行導入內部碳價機制，推動永續連結貸款與綠色授信，以公平待客原則為核心，落實行員臨櫃關懷及攔詐，建置「天網AI阻詐模型」減少民眾財產損失，2024年共阻詐新台幣4.9億元。為響應綠色金融，首創推出「鑽金碳吉」碳帳戶、首創「校園鑽金大使計畫」普及永續發展等知識素養、推廣「台灣Pay收單」等電子化支付工具與「一站式線上申辦服務」，喚起大眾減碳意識。

身為公募基金資產管理業龍頭，元大投信提供「元大基金先生」、LINE官方帳號個人化服務及開放線上申請ETF數位帳單等無紙化服務，跨領域與電子業者合作推行小額投資計畫，推動台灣首檔ETF費用率優化與分割作業，以落實永續減碳與普惠金融目標。2022年領先同業發起投資、被投資與指數編製等公司的三方議合，更邁向國際，由單一議合走向集團議合，形成永續互利共好生態圈，建立多元夥伴關係，期許於永續行動上成為業界領頭羊。

元大金控

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