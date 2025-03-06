婦女節來臨 壽險建議透過一次給付型癌症險保障自身

根據衛福部統計，乳癌、肺癌和大腸癌是女性最常見的三大癌症，其中乳癌人數最多。隨著新式醫療手術與治療方式日新月異，治療費用也隨之增加。38婦女節前夕，遠雄人壽（5859）提醒所有女性應適時檢視自身醫療保障是否足夠，考量醫療費以及可能影響工作收入的花費，預先規劃健康保險，以降低未來可能因疾病帶來的經濟衝擊，確保獲得完善的治療與照護。

近年來，癌症治療方式推陳出新，包括基因療法、免疫療法、質子治療、標靶藥物和達文西手術等，然而部份新式療法尚未納入現有的癌症治療型保險的保障範圍內，癌症已非不治之症，但治療時程長、費用高，可能對財務造成沈重壓力。因此，建議女性可投保高保額癌症一次給付型商品，在初次罹癌時即給付一筆保險金以因應癌症初期發生的大筆醫療等費用，保額建議設定在200萬至300萬元之間，方能因應即時的醫療費用和失去經濟來源的雙重衝擊。此外，後續治療可透過「分期給付型」和「癌症治療保險」補強，藉此獲得妥善而完整的療程照護。

癌症醫學持續進步，許多癌症與疾病治療已不再依賴傳統住院手術。例如，部分癌症治療可於門診進行，或透過微創手術減少傷口與恢復時間。然而，許多傳統住院醫療險未必涵蓋這些新式療法，導致部分醫療費用需自行負擔。以子宮內膜異位、巧克力囊腫等女性常見疾病為例，若醫生採用達文西手術來處理，在健保不給付的情況下，就可透過實支實付型醫療險或是含處置給付項目的手術險來支應，確保治療選擇不受限制。

除了完善的醫療保險，良好的生活習慣亦是降低癌症風險的關鍵。透過規律運動、均衡飲食及健康管理，可有效提升免疫力、預防疾病。此外，女性們也可選擇包含癌症、心臟疾病、女性常見疾病如紅斑性狼瘡等精選傷病保障的外溢保單，督促自己更注重健康。對於希望兼顧醫療保障與退休規劃的女性們，可選擇有提供「老年重度癌症提前給付保險金」的利率變動型壽險，這類保單針對被保險人在契約有效期間內達60歲(含)以上，且繳費期間屆滿後初次診斷罹患特定重度癌症時，可將壽險保障提前轉換成癌症治療經費，確保即使面臨健康挑戰，也能穩定支應醫療費用。

在醫療科技快速進步的時代，女性應定期檢視自己的保險內容，確保保障範圍符合最新醫療趨勢與自身需求，隨時做好準備，方能因應人生階段的不同變化，獲得全面防護。