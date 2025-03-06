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永豐無卡提款升級 交易筆數金額年增2成、2萬台ATM適用

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行數位金融再升級，即日起永豐銀行QR Code無卡提款服務範圍再擴大，適用全台逾2萬台ATM，免實體金融卡就能提領現金、出門更便利。永豐銀／提供
永豐銀行數位金融再升級，即日起永豐銀行QR Code無卡提款服務範圍再擴大，適用全台逾2萬台ATM，免實體金融卡就能提領現金、出門更便利。永豐銀／提供

數位金融再升級，即日起，永豐銀行QR Code無卡提款服務適用全台逾2萬台ATM（自動提款機）；永豐銀行表示，旗下客戶2024年無卡提款交易筆數與金額，均較2023年同期增加約2成，即日起，QR Code無卡提款服務範圍再擴大，適用的ATM數量較去年增加1.5倍，免實體金融卡就能提領現金、出門更便利；「大戶DAWHO數位帳戶（下稱DAWHO）」客戶享最高20次跨行提款免手續費優惠。

無卡提款夯、交易筆數金額年增2成。調查顯示，台灣行動上網普及率近9成，愈來愈多民眾出門不帶錢包只帶手機，間接帶動無卡提款使用率上升。永豐銀行表示，2017年首推客戶於行內ATM適用無卡提款，2021年則創新推出QR Code跨行ATM無卡提款，為客戶大幅節省時間成本；根據統計，去年永豐銀行客戶於跨行使用無卡提款服務的比例達8成。

永豐銀行指出，即日起，攜手財金公司擴大服務範疇，透過DAWHO APP或永豐行動銀行APP出示或掃描QR Code，即可於指定金融機構跨行ATM無卡提款。更多資訊請上永豐無卡提款網頁查詢。

大咖APP再升級、導入數位券功能。此外，永豐銀行指出，旗下兼具繳費稅、生活消費及多樣化信用卡管理功能的大咖DACARD APP，亦攜手財金公司全新導入「數位券」服務。永豐銀行網路銀行會員完成註冊後，即可透過大咖APP於全台超過2萬家支援TWQR數位券的商家折抵消費，通路橫跨超商百貨、美食餐廳、旅遊住宿、美容保健及夜市攤販等。更多資訊請上永豐銀行大咖DACARD專屬網站查詢。

APP ATM 永豐銀行

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