台灣星展銀進校園招逾200人才 暑期實習開放報名

星展銀行(台灣)躍升為全台最大外商銀行後,持續優化人才招募布局。2025年3月8日將參與校園博覽會徵才活動,於國立台灣大學與同學交流、分享職涯機會,並提供專業諮詢,展現對優秀金融人才的高度重視與承諾。上半年,星展銀行(台灣)將開放暑期實習計畫、新鮮人職缺及一般職缺,預計招募逾200名金融專業人才,持續強化團隊陣容,並培育未來金融菁英。職位涵蓋消費金融、企業及機構銀行、環球金融市場、環球金融交易服務及資訊暨營運管理等多元領域。

「星展暑期實習計畫」(DBS TW Internship)今年推出兩大類實習機會,第一,專案式實習計畫(Structured Internship)為大學倒數第二年及最後一年學生設計的八週培訓,實習生將參與專案規劃與執行,學習數據分析、策略思維及跨部門協作,累積實戰經驗。實習結束前經主管評核,通過者有機會可於隔年七月獲得「星展儲備幹部」或正職職位;第二,一般暑期實習計畫(General Internship)則開放給所有年級的大學生,提供深入了解金融業的機會。實習生將參與部門日常業務,強化專業知識,並接觸金融產業的多元樣貌。表現優異者,未來有機會加入星展並成為正式職員,為金融職涯奠定基礎。

星展銀行(台灣)人力資源處負責人朱麗文表示,「專案式實習計畫(Structured Internship)」可以視為「星展儲備幹部」的前哨站,透過實際參與專案工作,讓學員扎實培養金融專業,同時鍛鍊簡報提案、專案執行及溝通協調等軟實力,成為兼具專業與實戰能力的金融新秀;實習期間,學員將獲得導師指導,並有機會向高階管理層學習寶貴經驗、建立人脈,進一步實踐星展員工價值主張「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」,發掘個人潛力,邁向儲備幹部之路。

星展銀行(台灣)卓越的員工培育與多元共融職場文化屢獲國內外肯定,榮獲多項權威大獎。近期獲《時代雜誌》評選為「2025年亞太區最佳企業」,並連續七年榮膺《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」,2024年更首度摘下「多元、平等和包容獎」。此外,亦獲104人力銀行「最佳雇主品牌獎」及1111人力銀行「最佳幸福企業」肯定,展現星展持續打造卓越員工體驗與永續競爭力的承諾,讓每位星展人都能在工作與生活中實現自我,活出精彩。

星展銀行透過Triple E學習架構(Education 課程學習、Experience 經驗累積、Exposure 曝光探索),打造以員工為核心的培育計畫。其中「iGrow 客製化職涯平台」採用AI賦能,透過機器學習與人工智能,協助員工確立職涯目標並發展關鍵技能。此外,星展建置內部轉調機制並推行「Be My Guest」跨部門見習計畫,鼓勵員工拓展視野、累積經驗,打造靈活且前瞻的職涯發展環境。

秉持「共創未來,共享成功」理念,星展銀行致力於提供具競爭力的薪酬與獎勵機制,推動共榮共進的企業文化。「iShare 員工股份購買計畫」讓員工透過薪資提撥購買集團股票,持有滿三年可獲公司25%額外配股。此外,「iFlex 彈性福利金計畫」每年提供新台幣42,600元,讓員工可靈活運用於多元需求,提升整體福祉。星展亦提供優於市場的休假制度,支持員工在工作與生活間取得良好平衡。

「星展暑期實習計畫」(DBS TW Internship)委由人事顧問公司執行招募聘僱事宜,即日起開放線上報名至2025年4月6日止,歡迎國內外大學及研究所在校生(不限學科背景與工作經歷)加入星展銀行(台灣),更多計畫細節請參考:

https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=2500001N&tz=GMT%2B08%3A00&tzname=Asia%2FTaipei