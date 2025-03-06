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第三屆「渣打女力創業獎」徵件正式起跑！總獎金200萬元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
左起StarFab Accelerator董事長劉晏蓉、勵馨基金會副執行長王淑芬、渣打銀總稽核洪嫚君、臺北市政府產業發展局局長陳俊安、AAMA 創業者共創平台基金會執行長陳英姿、AWE Taiwan 女性創業學院專案經理林香岑。圖／渣打銀提供
左起StarFab Accelerator董事長劉晏蓉、勵馨基金會副執行長王淑芬、渣打銀總稽核洪嫚君、臺北市政府產業發展局局長陳俊安、AAMA 創業者共創平台基金會執行長陳英姿、AWE Taiwan 女性創業學院專案經理林香岑。圖／渣打銀提供

為支持女性創業者打造多元共融、經濟包容的未來，第三屆「渣打女力創業獎」於 6 日正式啟動徵件，渣打銀以實際行動支持女性創業家並建立經濟生態圈。本屆「渣打女力創業獎」推動兩大變革，並於國際婦女節前夕響應聯合國婦女署 2025年主題 – For ALL Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment。同時，秉持創辦宗旨，持續致力於「賦能」女性創業者，進一步提高總獎金至新台幣200萬元，以實質支持女性創業家發展事業！此外，本屆獎項新增「加速經濟共融」作為評選指標之一，鼓勵創業者在多元領域，促進女性及弱勢族群的就業、發展，實踐平等與權利。

渣打國際商業銀行總稽核洪嫚君表示，「渣打女力創業獎」致力於打造支持女性創業家的生態圈，並呼應2025國際婦女節倡議主題。本獎項不僅提供資金與專業師資，更邀請內部員工擔任一對一志工導師，並結合銀行資源，舉辦領導力共學交流活動以及傑出女企業家分享會，以擴展女性創業網絡。我們期望透過這些全方位的支持措施，全面「賦能」女性創業者，助其拓展國際視野，發揮槓桿商業效益，並進一步推動經濟共融。

根據經濟部《 2024 年中小企業白皮書》統計，全國中小企業總數中，女性企業家占比達 37.56%，相當於每三位中小企業主便有一位為女性，顯示女性創業者在經濟發展中的活躍度與貢獻日益提升。第三屆「渣打女力創業獎」徵件活動以「社會影響力」為核心，邀請女性創業家聚焦「社會共融」、「科技創新」、「環境永續」三大主題，提出具影響力的商業模式，期望在實現財務回報的同時，亦能創造深遠的社會價值，為永續發展貢獻力量。

根據 2024 年渣打女力創業獎「中小微型企業女性創業資源需求調查」顯示，中小型企業女性創業者普遍面臨「資源、資金不足與取得困難」挑戰。臺北市政府產業發展局局長陳俊安表示，臺北市政府針對新創最需要的「資金協助」，推動「擴大獎勵補助計畫」，除產業發展獎勵補助計畫既有的補助項目外，2023年新增主題式及創新加速2項研發補助類別，將研發資源導向綠色、AI等重點領域；2024年再推出「新創拔尖補助」，以「資通訊軟硬體」及「生技醫療」產業為徵件領域，三階段最高補助1,500萬元，重點支持本市具國際競爭力潛力新創。陳局長進一步表示，繼蔣市長上任後，產業發展獎勵補助計畫已核准 247 案申請案，補助金額新台幣 3.9 億餘元，其中超過八成補助案件為成立未滿 8 年之新創企業，確實對新創發展提供相當大的助益。

第二屆「渣打女力創業獎」首獎得主 – 陪灶企業社創辦人陳昀鎂亦親臨現場支持，並以上屆得獎者的身分分享經驗，她特別感謝渣打銀行為其媒合擁有網站行銷長才的志工導師，協助指導網站建置流程、廣告流量，並提供品牌網站策略規劃的寶貴建議，為企業發展帶來實質助益。此外，陳昀鎂表示，經過一年來的營運歷程，未來將更著重在社群和網絡的拓展，並積極與其他創業者建立有價值的聯繫，以推動臺灣土窯柴焙龍眼乾進一步邁向國際。

第三屆「渣打女力創業獎」徵件於 3月6日正式起跑，至4月11日截止；號召致力於「社會共融」、「科技創新」、「環境永續」三面向發揮社會影響力之女性創業者團隊加入行列；通過複審的十名企業皆能獲頒新台幣十萬元獎勵金，而決賽前三名則可再分別獲頒新台幣五十萬、三十萬及二十萬獎金，詳細內容可參閱徵件辦法及「渣打女力創業獎」官網：https://wiegoh.tw/

創業 新台幣 渣打國際商業銀行

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