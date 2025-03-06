外食族的保險來了 安達人壽推安心食足定期保險

外食人口增加，食物中毒的新聞屢見不鮮，讓人更加關注飲食安全，安達人壽了推出專為外食族設計的「安心食足定期保險」，針對特定腸胃消化器官的手術及處置項目提供增額保障，同時將食物中毒也一併納入保障範圍。

現代人生活步調快，外食早已成為日常，每天一兩餐外食的情況相當普遍。然而，長期外食除了可能造成營養不均衡，也可能面臨食安風險，影響腸胃健康。

根據衛生福利部的調查，2017至2020年間，台灣19歲以上民眾中，超過66%的人每週外食超過7次，也就是每天至少外食一次。其中，30%的受訪者甚至每天外食兩次以上。

長期外食雖然方便，但也伴隨著健康隱憂，包括加工食品攝取過量、飲食不均衡等問題；加上生活作息不規律、工作壓力都可能影響腸胃健康，例如胃食道逆流、大腸息肉等狀況，已經成為許多上班族常見的健康警訊。

安達人壽了推出專為外食族設計的「安心食足定期保險」，針對食物中毒提供保額三倍的慰問保險金，只要符合保單條款約定的食物中毒案件，就可以在面臨突發狀況時，多一分保障。

在手術及處置醫療理賠方面，除了提供20倍保額的一般住院手術或處置慰問保險金及五倍保額的一般門診手術或處置慰問保險金外，針對特定腸胃器官項目，只要符合條款所列的特定住院手術，將額外提供30倍保額的特定住院手術慰問保險金。

符合條款所列的特定住院處置，則額外提供一倍特定處置慰問保險金。提供被保險人在特定腸胃消化器官更充足的保障。

持續保持健康值得被鼓勵，因此「安心食足定期保險」特別設計「醫療無理賠紀錄增值機制」，投保後滿2年（含）但未滿5年內無手術或處置的相關理賠紀錄，手術或處置醫療給付額外增加50%。

滿5年（含）以上無手術或處置的相關理賠紀錄，該次手術或處置醫療給付增加100%（最高可達2倍給付）。希望透過這項機制，鼓勵大家更加關注自己的腸胃健康，養成良好的飲食與生活習慣。