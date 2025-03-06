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元大銀行推出活定存專案 透過數位通路立即享利率加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過元大銀行數位通路輕鬆設定，台幣及美元活期存款利率立即加碼。(元大銀行/提供)
過元大銀行數位通路輕鬆設定，台幣及美元活期存款利率立即加碼。(元大銀行/提供)

元大銀行特別推出高利活存與美元定存專案，讓存款不只是存著，更能為你創造財富增值機會，最重要的是，專案申辦全程可透過網路銀行或行動銀行辦理，免出門、不必跑銀行，只需動動手指，即可完成申請，輕鬆讓存款「錢滾錢」。

元大銀行「活利躍升」新台幣/外幣活期性存款專案，即日起至2025年12月31日，客戶於活動期間於台外幣帳戶存入新資金，新台幣新增達10萬元以上新資金，最高享加碼0.675%；美元新增達1,000元以上，最高享加碼2.2%。活動期間至元大銀行臨櫃即可辦理，若沒時間前往，也能透過數位通路輕鬆操作，只需簡單四步驟：登入元大銀行網路銀行或行動銀行、填寫資料、確認資料內容、即可完成加碼設定。

想要多持有美元資產，或是希望配置外幣避險，「財神到」美元定存專案會是非常好的選擇，即日起至2025年3月31日，單筆起存金額1,000美元，即可享美元定存年利率三個月期4.8%、六個月期4.3%優惠利率。此外，透過元大銀行的數位通路換美元，還可享3分讓分優惠，比一般換匯方式更加划算，用更好的匯率進行資產配置，所有交易皆可在線上完成。

元大銀行現正同步推出數位存款新戶專屬四大好禮，最高享500元回饋金！即日起至2025年3月31日，凡於活動期間線上開戶且使用行動支付直扣消費筆筆享3%回饋、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋，輕鬆讓您的存款再多賺一筆。

忙碌的上班族來說，高利活存或美元定存專案兼顧收益與流動性，並能彈性運用，不僅是儲蓄的好幫手，更是存放緊急備用金的最佳選項。再加上數位通路的便利性，可免出門、隨時隨地就能輕鬆存款、賺利息，無論是儲蓄理財、資產配置或是短期資金運用，都能找到最適合方案。

元大 定存 新台幣

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