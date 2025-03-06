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證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」元富證券表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣創新板自2021年7月正式開板，為提升市場流動性，吸引更多投資人參與，促進創新企業上市籌資。新光金控旗下元富證券積極落實政策，於證交所2025年1月「創新板上市股票宣導獎勵」活動中表現亮眼，「宣傳進步獎」元富證券共有16家分公司獲獎； 有8家分公司名列前20名，獲獎占比市場居冠；此外，「累積進步獎」 則有24家分公司獲取殊榮；同時榮獲2項獎項亦有16家分公司，展現元富證券全體團隊對創新板業務之高度投入與卓越表現。

臺灣創新板自2025年1月6日起，全面取消合格投資人制度，讓創新板可參與人數從原本僅限30萬戶專業投資人，擴大至1,300萬名投資人，大幅提升市場交易潛力，也讓創新板成為台股市場新亮點。元富證券為響應主管機關推動創新板改革制度，積極參與證券交易所舉辦證券商宣導獎勵活動，活動期間鼓勵同仁與客戶聯繫，除了宣導制度變更外，也增進客戶對創新板的認識。

此外，為提升客戶業務申辦便利性，於元富官網及好富投APP，建置創新板風險預告書線上簽署功能，提供客戶更優質的數位化服務，活動推廣至今，已逾3萬名元富客戶完成簽署，其中高達9成客戶選擇透過線上簽署功能，投入臺灣創新板市場。

根據證交所資料顯示，隨著創新板全面開放所有投資人參與，市場交易量已明顯上升，創新企業獲得市場更高關注度。元富證券將持續深耕創新板業務，透過專業服務與創新策略，為客戶打造更優質的投資環境，並持續爭取更卓越的市場地位。「創新板上市股票投資人宣導獎勵活動」於114年6月30日前，投資人只要完成簽署並至證交所活動網頁登錄，有機會把iPhone 16 Pro Max帶回家。

元富 創新板

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