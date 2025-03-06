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遠通推旅日必備優惠 eTag 停車扣繳用戶最高回饋25%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

日本長年蟬聯台灣人最愛旅遊國家，遠通電收攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，「出門打開uTagGo，一路由你掌握」出國也能用uTagGo App享受消費與海外自駕獨家優惠。遠通電收延伸事業處協理許耀勳今(6)日表示，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在BicCamera消費1萬日圓可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台TOCOO! 也有現折8%的獨家優惠。

根據交通部觀光署統計，2024年截至11月，台灣赴日旅遊人數已突破552.3萬，遠超中國大陸的354.3萬人次，再次印證日本為台灣旅遊首選。隨著櫻花季與大阪萬博即將登場，旅日人潮可望再創高峰。遠通電收推出「旅日必備」優惠，幫助旅客在購物與租車上享受更多折扣。

許耀勳表示，綁定「eTag停車扣繳」服務之uTagGo App會員，於BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠(10%免稅+7%折扣)，遠通再加碼，持領收證(發票)至App「旅日必備」專區登錄，可再獲200元「減碳車幣」獨家優惠，合計最高回饋25% (註)，建議搭配信用卡與行動支付優惠省更多。「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

遠通電收提醒，200元「減碳車幣」獨家優惠至五月底，每月限額100名、每會員限回饋一次，回饋資格依登錄順序提供，後續將視活動熱度延長及調整名額。若尚未加辦「eTag停車扣繳」的uTagGo會員，結帳時掃描App「旅日專區」條碼，也可享有最高10%(免稅)加7%(家電類)或藥妝(5%)的基本回饋。

此外，自駕遊日風氣盛行，uTagGo會員於每日可提供約10萬輛租車庫存的日本最大租車平台TOCOO!，結帳時輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣且名額無上限！TOCOO!另提供日本「ETC」獨家方案高速公路吃到飽，以固定費用安心暢行日本全國高速公路，讓鎖定探索長途自駕遊的車主，有各種實惠的選擇，大幅縮短移動時間。

許耀勳指出，疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場更於今年2月正式突破2,300場，並可自動代扣全台路邊停車費，節省民眾停車繳費時間、更不會再逾期或忘繳。

此外，uTagGo App優惠專區更集結超過千家特約合作商家，提供「食、宿、遊、購、行」等多元優惠，全面提升消費者的數位生活體驗，讓eTag不僅是行車夥伴，更成為旅遊好幫手。想了解更多旅日優惠詳情，請立即點擊uTagGo App「旅日必備」專區查詢。

eTag 日本 遠通

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