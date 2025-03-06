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股匯昨走揚 台幣強升9.7分
台北股匯市昨天雙雙走揚，台股大漲二七五點，以二萬二八七一作收；台幣匯率也強升九點七分，收在卅二點八一六元，連兩升且為一周高點。
台幣匯率昨天最高升抵卅二點七九六元、最多升值一點一七角，隨後在美元買盤進場下，升值金額縮至九點七分，以卅二點八一六元報收。
外匯交易員預估，台幣匯率短期之內仍將維持在卅二點五元至卅三元的區間波動。
針對美國總統川普掀起全球關稅戰，是否導致美國出現輸入性通膨危機、進而影響美國貨幣政策基調，央行外匯局局長蔡烱民昨說，根據美國目前公布的數據，美國通膨持續走緩，儘管對各國加徵關稅，確實可能導致汽車等商品價格上漲，但目前看來，聯準會今年仍將維持兩碼（○點五個百分點）的降息幅度，此一方向暫時沒有改變。
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