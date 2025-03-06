8月底到期 家樂福聯名卡易主 中信將登場

玉山銀行二○一一年取得發行家樂福聯名卡，即將在今年八月底到期，據了解，雙方已經確定合約終止，目前已知中信銀行將在下半年發行涵蓋統一集團所有零售通路的統一集團聯名卡，取代家樂福聯名卡。

信用卡業者預期，這張統一集團聯名卡將會成為全台發卡量最大的一張聯名卡，因為這張聯名卡涵蓋全台灣通路最多的統一超商，以及星巴克、康是美、速邁樂加油站、聖德科斯等統一集團旗下的零售通路，用意就是在建立「OPENPOINT生活圈」，在統一集團聯名卡串聯集團零售通路下，OPENPOINT點數可在整個統一集團跨通路使用，icash Pay也有更多揮灑的空間。

統一集團在二○二三年併購家樂福，由於中信銀和統一集團密切的合作關係，使得家樂福聯名卡易主的傳聞不斷。據悉，雙方的合約將在八月底到期，信用卡業者會在合約到期前兩個月通知客戶，因此玉山銀在六、七月通知家樂福。

玉山銀自二○一一年發行家樂福聯名卡以來至今已超過十四年，目前有一四○多萬張的玉山家樂福聯名持卡人。玉山銀昨天表示，家樂福是玉山長期以來重要且合作愉快的夥伴，未來將持續以通路經營模式延續合作關係，滿足顧客量販消費需求。在合約屆期前，聯名卡卡友權益及在家樂福店內相關優惠不受影響。

玉山銀指出，將提供百萬持卡人換發升級玉山Unicard專屬優惠方案，今年九月卅日（含）前使用玉山Unicard於家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付等五大通路支付消費，獨享額外加碼百分之三玉山e point點數回饋。