2月外資淨匯入 逾千億元

金管會昨公布，二月外資淨匯入卅二點八六億美元，以一月底台幣對美元收盤價卅二點八二元估算，約台幣一○七八點五億元，連三個月淨匯入，金額寫近六年同期次高紀錄；累計今年前兩個月外資已淨匯入四十點九五億美元。

此外，金管會統計，二月底外資累計餘額持續攀升到二八七四億美元（約台幣九點四三兆元），連三個月站穩九兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

若將時間拉長近五年，除了二○二一年前兩個月外資淨匯入約四十九億美元外，其餘各年度的同時間外資淨匯入額都是五十億美元起跳，今年縮水到約四十一億美元，顯示美國總統川普頻頻祭出的關稅戰，引發全球貿易戰讓外資轉趨謹慎。

法人指出，台積電加碼對美投資，市場多空解讀不一，短期將讓台股股價震盪，但長期AI應用趨勢並未改變也仍需仰賴台灣供應鏈支持，預期市場將回歸基本面。

金管會指出，二月外資淨匯入卅二點八六億美元，陸資淨匯出○點○九億美元，整體的外陸資共淨匯入卅二點七七億美元，累計外陸資前兩個月淨匯入四十點八七億美元。

此外，二月外陸資淨賣超上市櫃股票一五○八億元，累計前兩個月外陸資淨賣超上市櫃股票一八二一億元，分別為至少十四年來同期賣超第一大和第三大，顯示外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與中央銀行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。換言之，外資累計前兩個月淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股數字上。

金管會指出，台灣上市櫃公司今年一月底累計營收三點六五兆元是史上同期新高，台股一月底本益比廿一點七五倍，現金殖利率百分之二點三，加計股票股利是百分之二點四一，基本面並未改變。